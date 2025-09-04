Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 4 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima y mucho frío en el AMBA.
Al parecer el clima inestable, quedó atrás con la llegada de la estabilidad al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de la mano de un fuerte descenso de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que espera buenas condiciones con frío.
De esta manera, el SMN prevé un jueves con cielo algo nublado durante el día y noche, y parcialmente nublado en la tarde; junto a temperaturas de entre 3 grados de mínima y 11 de máxima. Se trata de la anunciada nueva ola polar.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El viernes podría ser la jornada más fría de la semana en el AMBA, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 1 grado de mínima y 13 de máxima.
El fin de semana se mantendría gélido en Buenos Aires, con un sábado que se anticipa con cielo despejado y temperaturas de entre 2 y 15 grados; y un domingo que tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.
