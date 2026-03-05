Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 5 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada signada por las lluvias en el AMBA. Cómo sigue el clima.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deja atrás el calor y las buenas condiciones del clima para recibir dos jornadas seguidas de lluvias, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo nacional prevé un jueves con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias desde la mañana y hasta la noche; junto a temperaturas que rondarán entre 18 grados de mínima y 24 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La inestabilidad parece mantenerse el viernes, de acuerdo con el SMN, con cielo mayormente nublado y chances de lluvias aisladas en la mañana y chaparrones en la tarde, mejorando en la noche. El termómetro rondará entre 17 y 24 grados.
El sábado retomarían las buenas condiciones del clima, con cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 16 y 23 grados, manteniéndose el descenso.
Del mismo modo, el domingo continúa el buen clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una mínima de 14 grados y una máxima de 23.
La tendencia de la próxima semana en el AMBA parece ser la misma, con buen clima y temperaturas templadas. El lunes se anticipa con cielo parcialmente nublado en las primeras horas, y pasando a nublado desde la tarde; mientras que el termómetro rondará entre 17 y 26 grados.
