Lloren chicos, lloren: tras 18 años cierra una juguetería y ofrece su stock al 50%

Ahora, la única presencia de la juguetería en Chubut está sobre la calle 25 de Mayo, en Puerto Madryn.

Cambio de costumbres en el consumo de juguetes

Davies reconoció que hubo un "cúmulo de situaciones" para decidir el cierre de su tienda después de 18 años, incluida la baja en las ventas presenciales, que fueron prácticamente reemplazadas por el comercio electrónico.

"La venta online es complicada porque el mismo distribuidor vende más barato que lo que nosotros podemos ofrecer acá", señaló el comerciante, que trabaja en una de las zonas del país donde el costo de vida es más alto que el promedio nacional.

giro didactico

De paso, seún Davies, resulta ser que Chubut no tiene la cantidad de "clientitos" necesarios porque "en 2014 nacieron casi 10 mil chicos, y en 2024 fueron 5.500".

"Eso influye directamente en este tipo de rubros", convino.

"Es un rubro muy lindo. Hasta hoy, publicar el cierre genera incomodidad. Es algo que venimos trabajando", expresó Davies, para quien el trabajo en su tienda "cumplió un ciclo muy lindo".

"Lo bueno es que lo que viene es algo que me gusta mucho. Estoy convencido y contento de retomar otras actividades", anticipó.