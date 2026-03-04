Cambió el pronóstico: a qué hora llegan las lluvias y cómo sigue el clima el fin de semana
Se termina el calor agobiante. Enterate todos los detalles sobre la llegada de las lluvias a la Ciudad y qué pasará durante el fin de semana.
El clima caluroso que viene marcando el ritmo de la semana en la Ciudad de Buenos Aires tiene las horas contadas. Si bien este miércoles 4 de marzo se mantendrá soleado con temperaturas que alcanzarán los 30° de máxima y fuertes ráfagas de hasta 39 km/h, el escenario dará un giro en las próximas horas con lluvias.
A qué hora llueve este jueves
El jueves 5 de marzo marcará el comienzo de la inestabilidad. La jornada iniciará con un cielo parcialmente nublado y marcas térmicas agradables rondando los 22°C por la mañana. Sin embargo, la situación desmejorará rápidamente hacia el mediodía.
Las tan esperadas precipitaciones llegarán formalmente a partir de las 14:00 horas, momento en el que se esperan las primeras lluvias débiles con una probabilidad del 30% y vientos del sector sureste alcanzando los 46 km/h. En total, el jueves tiene un 60% de probabilidad general de lluvia, acumulando alrededor de 1.1 mm, con un tope de temperatura de 26°C. Un nuevo pulso de agua se prevé hacia el final de la jornada, cerca de las 23:00 horas.
Cómo estará el clima el fin de semana con las lluvias
Las precipitaciones se intensificarán de cara al fin de semana, por lo que habrá que salir con paraguas y abrigo liviano:
Viernes 6 de marzo: Será el día más inestable y lluvioso. La probabilidad de lluvia trepa al 80% (con una caída estimada de 4.1 mm) y la temperatura máxima sufrirá un bajón térmico, llegando apenas a los 24°C. Las lluvias débiles serán una constante a lo largo de todo el día, desde la madrugada hasta la noche.
Sábado 7 de marzo: La inestabilidad continuará durante la mañana y el mediodía, concentrando un 80% de chances de lluvias y chaparrones aislados. Recién a partir de las 15:00 horas el clima comenzará a dar un respiro, asomando nubes y claros en el cielo porteño.
Domingo 8 de marzo: Finalmente, el cierre del fin de semana traerá alivio. Las lluvias desaparecerán y se mantendrá un clima fresco y agradable, con una mínima de 19°C y una máxima de 24°C.
