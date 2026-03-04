Cambió el pronóstico: a qué hora llegan las lluvias y cómo sigue el clima el fin de semana

Las tan esperadas precipitaciones llegarán formalmente a partir de las 14:00 horas, momento en el que se esperan las primeras lluvias débiles con una probabilidad del 30% y vientos del sector sureste alcanzando los 46 km/h. En total, el jueves tiene un 60% de probabilidad general de lluvia, acumulando alrededor de 1.1 mm, con un tope de temperatura de 26°C. Un nuevo pulso de agua se prevé hacia el final de la jornada, cerca de las 23:00 horas.