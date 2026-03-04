La Argentina de Javier Milei: una comiquería pasó de ser la mejor en 2019 a estar cerca de la bancarrota

La compañía tenía la licencia de distribución de la editorial Panini -sí, la de los álbumes de figuritas- y había diversificado su negocio hasta llegar a vender libros, insumos para arte y artículos de mercería y librería.

En 2019 Ricardo Villarreal y Alejandro Viktorín se subieron al escenario de la convención internacional más grande del mundo para aceptar el galardón los premios Eisner, el "Oscar de los cómics", y casi siete años más tarde peligra el funcionamiento de sus ocho locales.

la revisteria

Siete de las tiendas están en la Ciudad de Buenos Aires y una más, en La Plata. La sucursal que fue galardonada en 2019 fue la de la calle Florida al 700, que recibió el Will Eisner Spirit of Comics Retailer Awards.

Ese local estaba dedicado a la venta de cómics nacionales e internacionales, libros, ítems para coleccionistas y tenía más de 8.000 volúmenes de manga con una nutrida concurrencia, un público especializado y fiel que en los últimos años dejó de encontrar lo que buscaba.