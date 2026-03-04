La Argentina de Javier Milei: una comiquería pasó de ser la mejor en 2019 a estar cerca de la bancarrota
Tras llegar a lo más alto con el galardón en la Comic Con San Diego, la compañía atraviesa hoy un concurso preventivo de acreedores por sus deudas.
Ni la pandemia golpeó tanto a La Revistería como lo hicieron el e-commerce y la economía local en los últimos años, y así fue como entró en concurso de acreedores la mejor comiquería del país y del mundo, según el título que ganó en la Comic Con San Diego de 2019.
La razón social LR Asturias S.A. -a la que pertenece La Revistería- presentó en febrero de 2026 su concurso preventivo de acreedores y el anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina como dicta la ley.
Si no aparecen interesados, en última instancia la firma podría quebrar después de 40 años de trayectoria, habiendo empezado como un kiosko de diarios sobre Callao con una especialización en cómics gracias a la afición de su dueño, Alejandro González.
Un camino similar podría transitar la distribuidora SD Argentina S.A., que está ligada a la misma compañía que La Revistería y que figuró en el Boletín Oficial de febrero con su citación a acreedores para la verificación de créditos.
Fuentes del ambiente editorial señalaron problemas comerciales, de la gerencia con algunas editoriales locales y de cuestiones interpersonales que no hicieron más que agravarse debido a la caída del consumo de bienes culturales.
La compañía tenía la licencia de distribución de la editorial Panini -sí, la de los álbumes de figuritas- y había diversificado su negocio hasta llegar a vender libros, insumos para arte y artículos de mercería y librería.
En 2019 Ricardo Villarreal y Alejandro Viktorín se subieron al escenario de la convención internacional más grande del mundo para aceptar el galardón los premios Eisner, el "Oscar de los cómics", y casi siete años más tarde peligra el funcionamiento de sus ocho locales.
Siete de las tiendas están en la Ciudad de Buenos Aires y una más, en La Plata. La sucursal que fue galardonada en 2019 fue la de la calle Florida al 700, que recibió el Will Eisner Spirit of Comics Retailer Awards.
Ese local estaba dedicado a la venta de cómics nacionales e internacionales, libros, ítems para coleccionistas y tenía más de 8.000 volúmenes de manga con una nutrida concurrencia, un público especializado y fiel que en los últimos años dejó de encontrar lo que buscaba.
