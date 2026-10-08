Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 8 de octubre
El mal clima y las lluvias no dan tregua en el AMBA, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé otra jornada con clima inestable y lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que el alivio definitivo recién se hará esperar hasta el fin de semana, obligando a convivir con un panorama gris, húmedo y con marcas térmicas en retroceso.
En este sentido, el organismo detalla una transición lenta hacia la mejora definitiva, marcada por la inestabilidad intermitente. Así, las precipitaciones no dan tregua desde el arranque del jueves y se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y lloviznas firmes hacia la tarde.
Habrá algunos breves respiros con cielo mayormente nublado en la mañana y por la noche, con temperaturas que se moverán entre los 14°C de mínima y los 18°C de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Viernes: El escenario continuará bajo un patrón similar. La jornada transcurrirá con cielo cubierto y nuevos episodios de lluvias aisladas hacia la tarde, con registros térmicos que rondarán entre los 12°C y los 17°C.
Sábado: Será el tramo más pesado del mal tiempo. Se esperan precipitaciones intermitentes a lo largo de toda la jornada, con una amplitud térmica acotada que irá desde los 11°C hasta los 18°C.
Domingo: Finalmente, la tregua tan esperada. El organismo oficial anticipa el cese de las lluvias y el retorno de la estabilidad, con el cielo mayormente nublado y una máxima que trepará hasta los 19°C.
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