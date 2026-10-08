Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 8 de octubre

Viernes: El escenario continuará bajo un patrón similar. La jornada transcurrirá con cielo cubierto y nuevos episodios de lluvias aisladas hacia la tarde, con registros térmicos que rondarán entre los 12°C y los 17°C.

Sábado: Será el tramo más pesado del mal tiempo. Se esperan precipitaciones intermitentes a lo largo de toda la jornada, con una amplitud térmica acotada que irá desde los 11°C hasta los 18°C.