Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 12 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus probabilidades de lluvias en el AMBA para el feriado de este lunes.
Luego del alivio del fin de semana, tras un sábado con lluvias; el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa el fin de semana largo con condiciones de inestabilidad del clima concentradas en las primeras horas y temperaturas templadas.
Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades de precipitaciones se acotarán al lunes y martes, para dar paso a un resto de semana con cielo nublado pero sin lluvias a la vista y marcas térmicas templadas.
En este marco, el lunes feriado tendría cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana. Hacia la tarde y la noche las precipitaciones irán cesando, aunque el cielo permanecerá cubierto. La temperatura mínima se ubicará en los 9 °C y la máxima alcanzará los 16 °C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Martes: Se mantendrán las condiciones similares durante la primera mitad del día, con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas por la mañana. Ya hacia la tarde y la noche el tiempo comenzará a mejorar gradualmente con cielo mayormente nublado. Los valores térmicos oscilarán entre los 11 °C de mínima y los 18 °C de máxima.
Miércoles: Se prevé el fin de la inestabilidad. El organismo meteorológico descarta lluvias para esta jornada, anticipando cielo mayormente nublado y una leve suba de las marcas térmicas, con una mínima de 14 °C y una máxima de 18 °C.
Jueves: Continuará el ambiente templado y sin cambios significativos en la cobertura nubosa. Con cielo mayormente nublado, las temperaturas irán desde los 14 °C a primera hora hasta tocar los 19 °C por la tarde.
Viernes: Para el cierre de la semana laboral se espera tiempo estable y ambiente agradable. El cielo se presentará mayormente nublado, con una marca mínima prevista en 15 °C y una máxima que llegará a los 19 °C.
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