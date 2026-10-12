Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 12 de octubre

Martes: Se mantendrán las condiciones similares durante la primera mitad del día, con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas por la mañana. Ya hacia la tarde y la noche el tiempo comenzará a mejorar gradualmente con cielo mayormente nublado. Los valores térmicos oscilarán entre los 11 °C de mínima y los 18 °C de máxima.

Miércoles: Se prevé el fin de la inestabilidad. El organismo meteorológico descarta lluvias para esta jornada, anticipando cielo mayormente nublado y una leve suba de las marcas térmicas, con una mínima de 14 °C y una máxima de 18 °C.

Jueves: Continuará el ambiente templado y sin cambios significativos en la cobertura nubosa. Con cielo mayormente nublado, las temperaturas irán desde los 14 °C a primera hora hasta tocar los 19 °C por la tarde.