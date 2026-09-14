Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 14 de septiembre

Martes: El cielo se presentará despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana y parcialmente nublado entre la tarde y la noche. Las temperaturas experimentarán un salto importante, oscilando entre los 8 grados de mínima y los 18 grados de máxima.

Miércoles: Se prevé una jornada con el cielo algo nublado durante toda la intermitencia del día, con un leve descenso temporario que ubicará las marcas térmicas entre los 5 grados de mínima y los 15 grados de máxima.

Jueves: El termómetro dará un nuevo y marcado estirón hacia registros más cálidos. El cielo estará mayormente nublado en la madrugada y la mañana, mejorando a parcialmente nublado en la tarde y la noche, con una mínima de 8 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados.