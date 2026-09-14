Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 14 de septiembre
Tras el fin de semana de bajas temperaturas y heladas matinales, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de lunes todavía con buen clima.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita este lunes con el ambiente frío típico de la época en las primeras horas, pero con una tendencia clara hacia la recuperación térmica y buenas condiciones del clima, bajo el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada comenzó con el cielo ligeramente nublado durante la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, configurando un escenario estable que dejará una marca mínima de 2 grados y una máxima que trepará hasta los 16 grados en horas de la tarde.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La estabilidad meteorológica y el paulatino ingreso de aire más templado se consolidarán en el transcurso de los días hábiles, marcando un evidente repunte en los registros:
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Martes: El cielo se presentará despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana y parcialmente nublado entre la tarde y la noche. Las temperaturas experimentarán un salto importante, oscilando entre los 8 grados de mínima y los 18 grados de máxima.
Miércoles: Se prevé una jornada con el cielo algo nublado durante toda la intermitencia del día, con un leve descenso temporario que ubicará las marcas térmicas entre los 5 grados de mínima y los 15 grados de máxima.
Jueves: El termómetro dará un nuevo y marcado estirón hacia registros más cálidos. El cielo estará mayormente nublado en la madrugada y la mañana, mejorando a parcialmente nublado en la tarde y la noche, con una mínima de 8 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados.
Viernes: Las condiciones se mantendrán muy agradables con cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, registrando una mínima de 10 grados y una máxima que tocará los 23 grados, anticipando un cierre de semana con tinte primaveral en la región.
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