La nieve sorprendió a cinco provincias en pleno septiembre: los videos

El informe oficial detalla que las áreas bajo advertencia serán afectadas por una combinación de lluvias y nevadas, estimándose valores de acumulación de nieve que oscilarán entre los 5 y los 15 centímetros, pudiendo ser superados de forma local en los puntos más elevados de las cadenas serranas y en Mendoza.

En las regiones de menor altitud, en tanto, las precipitaciones se presentan en forma de lluvia y nieve mezclada, anticipando un fin de semana con impronta plenamente invernal en gran parte de la región cuyana y central.

Los videos de la nieve en diferentes zonas del país

Nevadas en el autódromo de San Luis

Nevadas en La Rioja