La nieve sorprendió a cinco provincias en pleno septiembre: los videos
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por acumulantes que podrían alcanzar los 15 centímetros en regiones serranas.
Una intensa irrupción de aire polar dejó este sábado postales poco habituales en distintos puntos del centro y oeste del país, donde se registraron nevadas sorpresivas y acumulación de nieve que cubrieron de blanco tanto a ciudades como a zonas serranas.
El fenómeno, desatado tras un marcado desplome de la temperatura y la persistencia de la inestabilidad climática, afectó de manera simultánea a las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja y San Juan, alterando el paisaje y complicando la circulación vehicular en varios tramos cordilleranos y de alta montaña.
En territorio mendocino, la nieve sorprendió desde las primeras horas de la mañana en diversos puntos de la provincia, alcanzando a la propia Ciudad, Tupungato, Agrelo, Potrerillos y la localidad de La Paz. En paralelo, el fenómeno se replicó con fuerza en las sierras puntanas —incluyendo registros en sectores como su autódromo provincial— y en Córdoba, donde el Camino de las Altas Cumbres amaneció completamente blanco tras las precipitaciones pluviales previas.
Las nevadas también se extendieron hacia zonas del sudoeste cordobés como Bulnes y Chaján, mientras que las autoridades viales dispusieron el corte preventivo de la ruta E-34 pidiendo extrema precaución al circular.
Alerta amarillo vigente por nieve y pronóstico de acumulación
Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activo un alerta amarillo por nevadas que abarca a casi la totalidad de la provincia de San Luis y sectores del oeste cordobés, el cual no se descarta que continúe vigente hasta las primeras horas del domingo.
El informe oficial detalla que las áreas bajo advertencia serán afectadas por una combinación de lluvias y nevadas, estimándose valores de acumulación de nieve que oscilarán entre los 5 y los 15 centímetros, pudiendo ser superados de forma local en los puntos más elevados de las cadenas serranas y en Mendoza.
En las regiones de menor altitud, en tanto, las precipitaciones se presentan en forma de lluvia y nieve mezclada, anticipando un fin de semana con impronta plenamente invernal en gran parte de la región cuyana y central.
Los videos de la nieve en diferentes zonas del país
Nevadas en el autódromo de San Luis
Nevadas en La Rioja
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