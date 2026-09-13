Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 13 de septiembre
Tras las precipitaciones de las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa el regreso de temperaturas invernales para la jornada dominical.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará este domingo 13 de septiembre buen clima pero con un marcado descenso de la temperatura que devolverá el ambiente plenamente invernal a la región, de acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada se presentará con el cielo mayormente nublado durante el transcurso del día, evolucionando hacia un perfil parcialmente nublado hacia la noche.
El termómetro sufrirá una caída abrupta respecto a los días previos, configurando un escenario de frío intenso que dejará una marca mínima de 3 grados en las primeras horas y una máxima que no superará los 11 grados en horas de la tarde.
Clima: el pronóstico extendido en el AMBA
Las condiciones de tiempo frío se mantendrán vigentes durante el inicio de la nueva semana laboral, dando paso a una recuperación paulatina en las marcas térmicas a partir de mitad de semana:
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Lunes: El ambiente frío persistirá en el arranque de la semana. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3 grados y una máxima de 16 grados.
Martes: Comenzará a registrarse un repunte evidente en los valores térmicos. La jornada transcurrirá con el cielo parcialmente nublado y registros que se ubicarán entre los 8 grados de mínima y los 18 grados de máxima.
Miércoles: La tendencia a la mejora en el termómetro continuará consolidándose. Se espera un cielo algo nublado y marcas térmicas que se moverán en una franja de entre 7 grados de mínima y 15 grados de máxima en la región.
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