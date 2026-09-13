Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 13 de septiembre

Lunes: El ambiente frío persistirá en el arranque de la semana. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3 grados y una máxima de 16 grados.

Martes: Comenzará a registrarse un repunte evidente en los valores térmicos. La jornada transcurrirá con el cielo parcialmente nublado y registros que se ubicarán entre los 8 grados de mínima y los 18 grados de máxima.