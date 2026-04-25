Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo hoy sábado 25 de abril

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Cuándo vuelve el frío polar al AMBA

El organismo nacional sostiene que, si bien habrá varios días con frío a partir del fin de semana, el lunes 27 de abril será, sin dudas, la jornada que más sufrirán los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La temperatura mínima para esta jornada se ubicará en unos helados 7 grados, pudiendo ser menor en el Conurbano.

En tanto, la máxima registrada para el arranque semanal será de 17 grados. Luego, martes y miércoles el termómetro oscilará entre los 11 y 21 grados.

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