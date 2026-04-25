Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo hoy sábado 25 de abril
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el AMBA atravesará un agradable arranque de fin de semana, aunque el domingo será algo inestable.
Si bien para este sábado no se esperan lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo cierto es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo algo inestable. No obstante, el arranque del fin de semana tendrá un termómetro ideal de media estación: la temperatura mínima rondará los 15 grados, mientras que la máxima ascenderá a 23°.
El cielo estará parcialmente nublado durante casi toda la jornada y, hacia las últimas horas del día, comenzará a nublarse.
Cómo estará el clima durante el domingo en el AMBA
De acuerdo al SMN, el domingo 26 de abril será una jornada para estar dentro de casa, disfrutando de unas buenas películas, ya que el pronóstico advierte por chaparrones para Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Mientras que el termómetro oscilará entre los 13 y 17 grados, las precipitaciones se esperan para la mañana.
Las mismas, traerán fuertes vientos para la tarde: se esperan ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora desde el Sudoeste, que darán lugar a un fuerte descenso de temperaturas para el lunes.
Cuándo vuelve el frío polar al AMBA
El organismo nacional sostiene que, si bien habrá varios días con frío a partir del fin de semana, el lunes 27 de abril será, sin dudas, la jornada que más sufrirán los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La temperatura mínima para esta jornada se ubicará en unos helados 7 grados, pudiendo ser menor en el Conurbano.
En tanto, la máxima registrada para el arranque semanal será de 17 grados. Luego, martes y miércoles el termómetro oscilará entre los 11 y 21 grados.
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