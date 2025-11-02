Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 2 de noviembre

De acuerdo con el SMN, rigen para este domingo probabilidades de chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde, con temperaturas de entre 18 y 25 grados. Afortunadamente, se espera que el tiempo comience a mejorar hacia el final del día, ya que la inestabilidad cederá en la noche, cuando las condiciones se normalicen y el cielo tienda a quedar parcialmente nublado, permitiendo cerrar el fin de semana con un panorama más tranquilo.