Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 2 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional no descarta que vuelvan las lluvias al AMBA para el cierre del fin de semana.
Luego de un inicio de semana con clima casi ideal, con temperaturas templadas y buenas condiciones, podría regresar la inestabilidad al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el SMN, rigen para este domingo probabilidades de chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde, con temperaturas de entre 18 y 25 grados. Afortunadamente, se espera que el tiempo comience a mejorar hacia el final del día, ya que la inestabilidad cederá en la noche, cuando las condiciones se normalicen y el cielo tienda a quedar parcialmente nublado, permitiendo cerrar el fin de semana con un panorama más tranquilo.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional, en tanto, prevé un lunes con cielo algo nublado en la mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas que rondarán entre 18 y 27 grados.
El SMN espera que la inestabilidad regrese el martes, con probabilidades de lluvias durante toda la jornada, acompañado de una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 23.
Miércoles y jueves, siempre según el organismo, transcurriría con buenas condiciones del clima, con nubosidad variable y temperaturas templadas, con mínimas de 18 grados y máximas de 23 y 24 grados, respectivamente.
Para cerrar la semana, el SMN pronostica nuevamente precipitaciones para el viernes: cielo nublado y lluvias aisladas en la tarde y noche; con 15 grados de mínima y 20 de máxima.
