Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 31 de octubre
El último día de este mes llega con buenas condiciones climáticas: el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el AMBA.
Las temperaturas van en aumento en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, conforme se acerca el fin de semana. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también anticipó un termómetro para este viernes oscilando entre los 13 y 23 grados.
En tanto, el cielo estará de algo a parcialmente nublado, con viento soplando desde el Noreste, Norte y Noroeste a lo largo de la jornada.
Pronóstico extendido para el AMBA
Para el sábado, se espera una máxima de 25 grados que anticipa una jornada calurosa y disfrutable. El piso de temperatura rondará los 16 grados, lo que también permite suponer que ni siquiera a la mañana hará frío, sino que porteños y bonaerenses sólo deberán tolerar el clásico fresco que tanto caracteriza a las mañanas primaverales.
El cielo estará de parcial a mayormente nublado, con viento predominante del sector Oeste y sin posibilidades de precipitaciones.
Por su parte, el domingo también será una jornada climáticamente óptima: el termómetro irá desde los 14 a los 25 grados, con cielo parcialmente nublado y viento soplando del Noroeste durante la mañana, para luego hacerlo desde el Noreste hacia la noche.
El regreso de las lluvias a Buenos Aires
Cabe señalar que el retorno de las precipitaciones al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está pronosticado para el próximo martes 4 de noviembre, cuando también se registrará un marcado descenso de las temperaturas, especialmente, de la máxima: el termómetro oscilará entre los 15 y 19 grados.
Las lluvias aisladas llegarían en la tarde/noche, aunque la buena noticia es que no se extenderán a la jornada siguiente.
No obstante, para el miércoles se espera que la mínima descienda aún más como producto de las lluvias: se sentirán unos fríos 12 grados en las primeras horas del día.
