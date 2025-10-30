MinutoUno

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 31 de octubre

Sociedad

El último día de este mes llega con buenas condiciones climáticas: el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el AMBA.

Centro de Buenos Aires.

Centro de Buenos Aires.

Las temperaturas van en aumento en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, conforme se acerca el fin de semana. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también anticipó un termómetro para este viernes oscilando entre los 13 y 23 grados.

En tanto, el cielo estará de algo a parcialmente nublado, con viento soplando desde el Noreste, Norte y Noroeste a lo largo de la jornada.

image

Pronóstico extendido para el AMBA

Para el sábado, se espera una máxima de 25 grados que anticipa una jornada calurosa y disfrutable. El piso de temperatura rondará los 16 grados, lo que también permite suponer que ni siquiera a la mañana hará frío, sino que porteños y bonaerenses sólo deberán tolerar el clásico fresco que tanto caracteriza a las mañanas primaverales.

El cielo estará de parcial a mayormente nublado, con viento predominante del sector Oeste y sin posibilidades de precipitaciones.

Por su parte, el domingo también será una jornada climáticamente óptima: el termómetro irá desde los 14 a los 25 grados, con cielo parcialmente nublado y viento soplando del Noroeste durante la mañana, para luego hacerlo desde el Noreste hacia la noche.

El regreso de las lluvias a Buenos Aires

Cabe señalar que el retorno de las precipitaciones al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está pronosticado para el próximo martes 4 de noviembre, cuando también se registrará un marcado descenso de las temperaturas, especialmente, de la máxima: el termómetro oscilará entre los 15 y 19 grados.

Las lluvias aisladas llegarían en la tarde/noche, aunque la buena noticia es que no se extenderán a la jornada siguiente.

No obstante, para el miércoles se espera que la mínima descienda aún más como producto de las lluvias: se sentirán unos fríos 12 grados en las primeras horas del día.

image
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas