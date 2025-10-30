Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 31 de octubre

El regreso de las lluvias a Buenos Aires

Cabe señalar que el retorno de las precipitaciones al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está pronosticado para el próximo martes 4 de noviembre, cuando también se registrará un marcado descenso de las temperaturas, especialmente, de la máxima: el termómetro oscilará entre los 15 y 19 grados.

Las lluvias aisladas llegarían en la tarde/noche, aunque la buena noticia es que no se extenderán a la jornada siguiente.

No obstante, para el miércoles se espera que la mínima descienda aún más como producto de las lluvias: se sentirán unos fríos 12 grados en las primeras horas del día.

image