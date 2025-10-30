Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 30 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con clima inestable y amplitud térmica en el AMBA. Cómo sigue el tiempo.
La tendencia de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es la amplitud térmica, con mañanas y noches bastante frías, junto al clima inestable que podría mantenerse con probabilidades de más lluvias durante este jueves, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El informe del organismo espera que el jueves regresen las precipitaciones al AMBA, ya indica con cielo mayormente durante el día, y con probabilidades de lloviznas en horas de la mañana; mientras que el termómetro rondará entre 10 grados de mínima y 18 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De acuerdo con el SMN, el repunte de las temperaturas comenzaría a sentirse desde el viernes, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de 9 para la mínima y 23 para la máxima.
El sábado también tendría buenas condiciones del clima, con nubosidad variable y temperaturas de entre 13 y 25 grados, y la tendencia se mantendría el domingo, confirmando así el ascenso térmico en plena primavera.
