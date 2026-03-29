Sorpresiva ola de calor en Buenos Aires: qué es y cuándo se va el bloqueo atmosférico
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una seguidilla de días con un inusual calor tanto en Buenos Aires como en todo el país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe especial para explicar el fenómeno de "bloqueo atmosférico" que mantiene al país bajo condiciones climáticas atípicas, con una ola de calor inusual para la estación, con altas temperaturas en todo el país y máximas de 30 grados para Buenos Aires.
Esta anomalía es la responsable de que el otoño se sienta como pleno verano, con temperaturas que superan entre 4° y 5°C el promedio histórico para esta época del año.
Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por caso, se espera una seguidilla de varias jornadas con máximas de entre 29 y 30 grados, pese al reciente fin de semana pasado por agua con lluvias y tormentas.
Qué es el bloqueo atmosférico que provoca la sorpresiva ola de calor
El fenómeno se origina cuando los patrones de circulación del aire quedan "trabados", deteniendo el avance de los frentes fríos que deberían traer el alivio estacional.
Este bloqueo actúa como una barrera física que estanca las masas de aire cálido sobre el territorio nacional. Las consecuencias directas de este evento son:
- En el AMBA: La Ciudad de Buenos Aires registró 30°C este domingo y se espera que las máximas oscilen entre los 29° y 30°C durante toda la semana.
- En el Norte: Provincias como Chaco y Formosa enfrentan picos extremos de hasta 40°C, condiciones que podrían sostenerse al menos hasta el próximo viernes.
- Región Central: En Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste bonaerense, el termómetro se ubicará en un rango de entre 32° y 38°C.
El bloqueo no solo afecta las tardes, sino que impide que refresque durante la noche. Según el SMN, las temperaturas mínimas se mantendrán inusualmente altas, situándose entre los 22° y 27°C.
Este escenario de calor persistente, impulsado por un frente cálido proveniente del norte, recién comenzaría a ceder lentamente hacia el fin de semana, dependiendo de la fuerza con la que los frentes fríos logren finalmente romper la estructura de alta presión instalada.
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