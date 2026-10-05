Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 5 de octubre

Martes: Se espera una jornada continuista, con el cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día. Los registros térmicos se mantendrán estables, oscilando entre los 11°C y los 21°C.

Miércoles (vuelven las lluvias): Será el día clave de la semana. El cielo se presentará nublado y el SMN anticipa probabilidad de chaparrones hacia la noche. Las marcas térmicas descenderán ligeramente, con una mínima de 11°C y una máxima de 19°C.

Jueves: Las condiciones mejorarán rápidamente tras el paso de la inestabilidad. La jornada se presentará con cielo nublado pero sin precipitaciones, con temperaturas que rondarán entre los 14°C y los 18°C.