Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 5 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un lunes con buen clima y temperaturas agradables en el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita el inicio de una nueva semana tras un domingo a pleno sol y con clima cálido. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán estables durante las primeras jornadas, aunque ya hay un día confirmado para el retorno de las precipitaciones.
De esta manera, la semana comenzará con buenas condiciones generales, aunque con presencia de nubosidad. El lunes se espera con cielo mayormente nublado durante el día y pasará a parcialmente nublado por la noche; mientras que las temperaturas se ubicarán entre los 12°C de mínima y los 22°C de máxima.
Clima en el AMBA: el pronóstico día por día para los próximos días
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Martes: Se espera una jornada continuista, con el cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día. Los registros térmicos se mantendrán estables, oscilando entre los 11°C y los 21°C.
Miércoles (vuelven las lluvias): Será el día clave de la semana. El cielo se presentará nublado y el SMN anticipa probabilidad de chaparrones hacia la noche. Las marcas térmicas descenderán ligeramente, con una mínima de 11°C y una máxima de 19°C.
Jueves: Las condiciones mejorarán rápidamente tras el paso de la inestabilidad. La jornada se presentará con cielo nublado pero sin precipitaciones, con temperaturas que rondarán entre los 14°C y los 18°C.
Viernes: El cierre de la semana hábil mantendrá un perfil similar, con nubosidad constante en el cielo porteño y bonaerense y una amplitud térmica acotada, registrando una mínima de 14°C y una máxima de 19°C.
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