Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 9 de febrero

A su vez, el SMN espera que el frente frío impacte en las temperaturas, ya que el jueves se anticipa con cielo entre mayor y parcialmente nublado; con un claro descenso térmico: 20 grados de mínima y 27 de máxima.

Finalmente, el viernes sería una jornada estable. El organismo nacional informó que el cierre de la semana tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 24 grados y una máxima de 28.