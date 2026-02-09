Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 9 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables en el AMBA.
En sintonía con lo que fue el fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para da inicio a una semana que, al menos en el comienzo, tendría buen clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional no prevé lluvias para el inicio de la semana: espera un lunes con cielo entre parcial y mayormente nublado, y con temperaturas de entre 20 y 31 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El martes se anticipa con buen tiempo. Tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y algo nublado para el resto de la jornada; con marcas térmicas de entre 22 y 33 grados, siendo uno de los días más calurosos de la semana.
El miércoles, en tanto, se mantiene como otra jornada con clima inestable en el AMBA. El SMN tiene probabilidades de chaparrones para la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro rondará entre 21 y 32 grados,
A su vez, el SMN espera que el frente frío impacte en las temperaturas, ya que el jueves se anticipa con cielo entre mayor y parcialmente nublado; con un claro descenso térmico: 20 grados de mínima y 27 de máxima.
Finalmente, el viernes sería una jornada estable. El organismo nacional informó que el cierre de la semana tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 24 grados y una máxima de 28.
