Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 10 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé, para el AMBA, otra jornada con buen clima en general y temperaturas en ascenso.
La semana se mantiene con buen clima y temperaturas agradables pero en ascenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (AMBA) que ya estima un pronto regreso de las lluvias.
El buen tiempo se mantendría el martes, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y algo nublado para el resto de la jornada; mientras que el termómetro prevé marcas de entre 21 y 32 grados, siendo uno de los días más calurosos de la semana.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De acuerdo con el SMN, el miércoles es la fecha que se afianza con fuerza para ser la que marque el regreso de las precipitaciones al AMBA. Se prevé una jornada con tormentas en la madrugada y chaparrones en la mañana, mejorando desde la tarde con cielo parcialmente nublado y con temperaturas todavía altas, de entre 21 y 32 grados.
En tanto, el ingreso del frente frío impactaría en las temperaturas a partir del jueves, con un abrupto descenso. La jornada tendría buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 20 de mínima y 27 de máxima.
Del mismo modo, el cierre de la semana también tendría buenas condiciones, según el SMN, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre 20y 28 grados durante el viernes.
El inicio del fin de semana de Carnaval se anticipa, por ahora, con clima estable y todavía templado. El sábado tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 17 grados y una máxima de 25; mientras que el domingo se presentaría con cielo mayormente nublado, y marcas de entre 20 y 28 grados.
