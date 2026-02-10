Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 10 de febrero

Del mismo modo, el cierre de la semana también tendría buenas condiciones, según el SMN, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre 20y 28 grados durante el viernes.

El inicio del fin de semana de Carnaval se anticipa, por ahora, con clima estable y todavía templado. El sábado tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 17 grados y una máxima de 25; mientras que el domingo se presentaría con cielo mayormente nublado, y marcas de entre 20 y 28 grados.