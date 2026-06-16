Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 16 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional espera para el AMBA una jornada fría pero con buenas condiciones del clima.
Luego de un feriado con mucho frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero con buenas condiciones del clima, se espera que la semana corta inicie con una tendencia similar, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el martes, según el organismo nacional, tendría cielo despejado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 16 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El SMN prevé al menos una jornada más con buenas condiciones del clima, ya que el miércoles se anticipa con cielo ligeramente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde, y algo nublado en la noche; junto a temperaturas estimadas en 5 para la mínima y 14 para la máxima.
El jueves es la fecha afianzada que tiene el organismo para el regreso de la inestabilidad y las precipitaciones. Se espera una jornada con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche; mientras que las temperaturas rondarán entre 7 grados de mínima y 13 de máxima.
El viernes retomarían las buenas condiciones del tiempo, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 8 y 14 grados.
Se mantiene la estabilidad durante el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 6 y 15 para el sábado y 8 y 15 para el domingo.
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