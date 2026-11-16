El Superniño golpea al Litoral: diez ciudades están por encima del nivel de evacuación

Reclamos por la asistencia a las familias afectadas

A las complicaciones provocadas por la inundación se suman las denuncias por la distribución de alimentos. Algunos habitantes cuestionaron la ayuda que reciben y señalaron que los módulos de comida no llegan a todas las familias. "Los bolsones acá no llegan. A veces la comida está mal hecha. Te la dan soleada", expresó un vecino.

También cuestionó las cantidades entregadas frente a la cantidad de personas que conviven en una misma vivienda: "Pueden ser cinco familias en una casa y te dan dos cucharones de comida. Eso no puede ser, hay criaturas y gente mayor".

Además, reclamó una mayor intervención de los organismos de emergencia y apuntó contra la falta de presencia de Defensa Civil. "Yo no veo acá lanchas circulando de Defensa Civil. Más bien veo la ayuda de los vecinos", sostuvo.

Si bien el ritmo de la crecida habría comenzado a desacelerarse, la situación continúa siendo delicada. En Bajada Grande, el agua apenas retrocedió unos centímetros en algunos puntos y todavía permanece acumulada en sectores donde habitualmente debería escurrir hacia el Paraná.