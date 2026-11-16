El Superniño golpea al Litoral: diez ciudades están por encima del nivel de evacuación
Las inundaciones afectan a localidades de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Chaco. En Paraná, el río llegó a los 5,64 metros.
El avance del agua continúa generando preocupación en distintas localidades del Litoral. Diez ciudades mantienen sus ríos por encima de los niveles de evacuación como consecuencia de las inundaciones asociadas al fenómeno climático conocido como Superniño.
Uno de los escenarios más complicados se registra en Paraná, donde el río alcanzó los 5,64 metros, es decir, 64 centímetros por encima de la altura establecida para evacuar. Aunque en algunos sectores la velocidad de la crecida comenzó a disminuir, la acumulación de agua sigue complicando el drenaje y mantiene numerosas calles y viviendas bajo el agua.
En el barrio costero de Bajada Grande, los habitantes intentan proteger sus pertenencias como pueden. Algunos levantaron muebles y electrodomésticos, mientras que otros colocaron bolsas de arena para impedir que el agua continúe ingresando a sus casas. Varias familias tuvieron que abandonar sus hogares y trasladarse a campamentos.
El miedo a los robos y las dificultades para circular
La emergencia también genera preocupación por la inseguridad. Algunos habitantes temen dejar sus propiedades sin vigilancia ante la posibilidad de sufrir robos. "No podés abandonar porque te llevan todo lo que tenés", explicó un vecino, que lleva varios días intentando entrar y salir de su casa pese a las complicaciones.
La circulación por el barrio se volvió cada vez más difícil. En determinados sectores, los habitantes caminan por el centro de las calles, donde el nivel del agua es menor, mientras que otros recurren a botes prestados por familias de la zona. También hay vecinos que deben atravesar patios y viviendas ajenas para llegar hasta los sectores que todavía permanecen secos.
Reclamos por la asistencia a las familias afectadas
A las complicaciones provocadas por la inundación se suman las denuncias por la distribución de alimentos. Algunos habitantes cuestionaron la ayuda que reciben y señalaron que los módulos de comida no llegan a todas las familias. "Los bolsones acá no llegan. A veces la comida está mal hecha. Te la dan soleada", expresó un vecino.
También cuestionó las cantidades entregadas frente a la cantidad de personas que conviven en una misma vivienda: "Pueden ser cinco familias en una casa y te dan dos cucharones de comida. Eso no puede ser, hay criaturas y gente mayor".
Además, reclamó una mayor intervención de los organismos de emergencia y apuntó contra la falta de presencia de Defensa Civil. "Yo no veo acá lanchas circulando de Defensa Civil. Más bien veo la ayuda de los vecinos", sostuvo.
Si bien el ritmo de la crecida habría comenzado a desacelerarse, la situación continúa siendo delicada. En Bajada Grande, el agua apenas retrocedió unos centímetros en algunos puntos y todavía permanece acumulada en sectores donde habitualmente debería escurrir hacia el Paraná.
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