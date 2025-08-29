Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 30 de agosto
¿Llega Santa Rosa? Te contamos todos los detalles del Servicio Meteorológico Nacional para este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se preparan para un fin de semana por demás inestable. Luego de una semana primaveral, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será afectada por precipitaciones, de acuerdo a las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
No obstante, las lluvias y tormentas fuertes llegarán recién en la noche del sábado y se extenderán durante todo el domingo y parte del lunes. Con una temperatura mínima estimada de 16 grados y una máxima que podría alcanzar los 19, el organismo anticipa un sábado nublado y con algunas neblinas durante la madrugada.
Hacia las últimas horas del día, habrá lluvias aisladas con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, como antesala de un domingo gris y tormentoso.
¿Llega Santa Rosa? El pronóstico extendido para el AMBA
Si bien el termómetro irá desde los 14 hasta los 19 grados, el domingo se espera que sea una jornada para estar dentro de casa: habrá lluvias aisladas durante la madrugada, tormentas aisladas hacia la mañana y luego precipitaciones normales hacia la tarde y la noche. Todo esto llegará con fuertes ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes del Sudeste inicialmente, luego del Este y del Noreste para cerrar el día.
Para el lunes, se esperan tormentas fuertes durante la mañana, con ráfagas provenientes del Norte que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. En tanto, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados.
Las alertas por la tormenta de Santa Rosa
Bajo alerta naranja están las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza, y los siguientes territorios presentan una advertencia amarilla:
- Buenos Aires (zona noroeste)
- Río Negro (zona noroeste)
- Neuquén (toda la provincia)
- La Pampa (toda la provincia)
- La Rioja (media provincia)
- San Luis (toda la provincia)
- San Juan (casi toda la provincia)
- Santa Fe (casi toda la provincia)
- Córdoba (casi toda la provincia)
- Catamarca (Capital y alrededores)
