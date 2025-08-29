Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 30 de agosto

image

Para el lunes, se esperan tormentas fuertes durante la mañana, con ráfagas provenientes del Norte que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. En tanto, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados.

tormenta negra

Las alertas por la tormenta de Santa Rosa

Bajo alerta naranja están las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza, y los siguientes territorios presentan una advertencia amarilla:

Buenos Aires (zona noroeste)

Río Negro (zona noroeste)

Neuquén (toda la provincia)

La Pampa (toda la provincia)

La Rioja (media provincia)

San Luis (toda la provincia)

San Juan (casi toda la provincia)

Santa Fe (casi toda la provincia)

Córdoba (casi toda la provincia)

Catamarca (Capital y alrededores)

Se vienen lluvias fuertes.