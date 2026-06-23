Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 23 de junio

Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada, una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 13; mientras que para el cierre de la semana, el viernes se presentaría con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, parcialmente nublado en la tarde y noche; y temperaturas de entre 5 y 14 grados.

El SMN no espera lluvias durante el fin de semana, ni sábado ni domingo, jornadas ambas en que se mantendría el frío y las temperaturas mínimas de una cifra.