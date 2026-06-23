Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 23 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con buen clima pero bajas temperaturas y mucho frío.
El frío se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la continuidad de la semana que sería con buenas condiciones del clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se prevé un martes todavía con buen clima, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 4 grados de mínima y 12 de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional espera un miércoles con todavía buenas condiciones del clima en el AMBA. La mitad de semana sería con cielo mayormente nublado y mucho frío, producto de las temperaturas estimadas en 3 grados de mínima y 11 de máxima.
Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada, una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 13; mientras que para el cierre de la semana, el viernes se presentaría con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, parcialmente nublado en la tarde y noche; y temperaturas de entre 5 y 14 grados.
El SMN no espera lluvias durante el fin de semana, ni sábado ni domingo, jornadas ambas en que se mantendría el frío y las temperaturas mínimas de una cifra.
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