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Alerta total de diluvio, con lluvias fuertes, ráfagas y granizo: a qué hora llegan las tormentas este lunes

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus alertas por lluvias y tormentas para el inicio de la semana. Qué zonas son las más afectadas.

Se espera un diluvio y hay alerta por lluvias y tormentas fuertes.

Se espera un diluvio y hay alerta por lluvias y tormentas fuertes.

Luego de una jornada de domingo inestable que incluyó advertencias meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y diversos puntos del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió y renovó el alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes de cara a este lunes, que espera por un nuevo diluvio.

El aviso, que también prevé ráfagas y posible caída de granizo, alcanzará a franjas del Noreste argentino y a provincias de la región central y del Cuyo.

Según el informe actualizado del organismo oficial, el fenómeno afectará a territorios de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Luis, en distintos momentos del día y con la probabilidad de fenómenos intensos en forma puntual.

Zonas con alerta por lluvias y tormentas este lunes, seg&uacute;n el Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

Zonas con alerta por lluvias y tormentas este lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta de diluvio: lluvias y tormentas en el Noreste y Litoral

Para las provincias del Noreste, el aviso oficial comenzará a regir desde las primeras horas de la madrugada de este lunes.

Las zonas alcanzadas en esta región comprenden el norte de Misiones, el norte de Corrientes, el centro y este de Formosa, la casi totalidad del territorio de Chaco, el este de Santiago del Estero y el norte y centro de Santa Fe.

De acuerdo con el reporte del SMN, "el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, r áfagas de viento intensas y frecuente actividad eléctrica.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, con posibilidades de ser superados de forma puntual.

Tormentas hacia la noche en el centro y oeste del país

Hacia las horas de la noche del lunes, el foco de inestabilidad se trasladará a la franja central y del oeste. El alerta amarillo en esta franja horaria afectará al sur de Córdoba, el sur de La Rioja y el norte y centro de San Luis.

Al igual que en el Litoral, los especialistas prevén tormentas aisladas de variada intensidad, con capacidad de generar fuertes ráfagas, actividad eléctrica, granizo ocasional y acumulaciones de agua de entre 20 y 50 mm.

Recomendaciones preventivas del SMN

Ante la vigencia del alerta durante el inicio de la semana, las autoridades sugieren a los vecinos de las localidades afectadas:

  • Evitar salir o realizar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.
  • No sacar la basura para prevenir el anegamiento de desagües y alcantarillas.
  • Asegurar objetos sueltos en balcones, patios o galerías que puedan volar por las ráfagas.
  • Mantenerse alejados de árboles, postes de luz y cables caídos en la vía pública.
  • Prestar atención al conducir, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de frenado entre vehículos.

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