Alerta total de diluvio, con lluvias fuertes, ráfagas y granizo: a qué hora llegan las tormentas este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus alertas por lluvias y tormentas para el inicio de la semana. Qué zonas son las más afectadas.
Luego de una jornada de domingo inestable que incluyó advertencias meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y diversos puntos del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió y renovó el alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes de cara a este lunes, que espera por un nuevo diluvio.
El aviso, que también prevé ráfagas y posible caída de granizo, alcanzará a franjas del Noreste argentino y a provincias de la región central y del Cuyo.
Según el informe actualizado del organismo oficial, el fenómeno afectará a territorios de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Luis, en distintos momentos del día y con la probabilidad de fenómenos intensos en forma puntual.
Alerta de diluvio: lluvias y tormentas en el Noreste y Litoral
Para las provincias del Noreste, el aviso oficial comenzará a regir desde las primeras horas de la madrugada de este lunes.
Las zonas alcanzadas en esta región comprenden el norte de Misiones, el norte de Corrientes, el centro y este de Formosa, la casi totalidad del territorio de Chaco, el este de Santiago del Estero y el norte y centro de Santa Fe.
De acuerdo con el reporte del SMN, "el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, r áfagas de viento intensas y frecuente actividad eléctrica.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, con posibilidades de ser superados de forma puntual.
Tormentas hacia la noche en el centro y oeste del país
Hacia las horas de la noche del lunes, el foco de inestabilidad se trasladará a la franja central y del oeste. El alerta amarillo en esta franja horaria afectará al sur de Córdoba, el sur de La Rioja y el norte y centro de San Luis.
Al igual que en el Litoral, los especialistas prevén tormentas aisladas de variada intensidad, con capacidad de generar fuertes ráfagas, actividad eléctrica, granizo ocasional y acumulaciones de agua de entre 20 y 50 mm.
Recomendaciones preventivas del SMN
Ante la vigencia del alerta durante el inicio de la semana, las autoridades sugieren a los vecinos de las localidades afectadas:
- Evitar salir o realizar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.
- No sacar la basura para prevenir el anegamiento de desagües y alcantarillas.
- Asegurar objetos sueltos en balcones, patios o galerías que puedan volar por las ráfagas.
- Mantenerse alejados de árboles, postes de luz y cables caídos en la vía pública.
- Prestar atención al conducir, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de frenado entre vehículos.
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