Alerta total de diluvio, con lluvias fuertes, ráfagas y granizo: a qué hora llegan las tormentas este lunes

De acuerdo con el reporte del SMN, "el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, r áfagas de viento intensas y frecuente actividad eléctrica.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, con posibilidades de ser superados de forma puntual.

Tormentas hacia la noche en el centro y oeste del país

Hacia las horas de la noche del lunes, el foco de inestabilidad se trasladará a la franja central y del oeste. El alerta amarillo en esta franja horaria afectará al sur de Córdoba, el sur de La Rioja y el norte y centro de San Luis.

Al igual que en el Litoral, los especialistas prevén tormentas aisladas de variada intensidad, con capacidad de generar fuertes ráfagas, actividad eléctrica, granizo ocasional y acumulaciones de agua de entre 20 y 50 mm.

Recomendaciones preventivas del SMN

Ante la vigencia del alerta durante el inicio de la semana, las autoridades sugieren a los vecinos de las localidades afectadas: