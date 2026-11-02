Tras reunirse con Sergio Massa, el estratega de la campaña de Lula da Silva visitó a Cristina Kirchner
André Janones, Chico Kertész y Rafael Marroquim mantuvieron un encuentro con la expresidenta, tras ser grandes responsables del batacazo en Brasil.
El influyente diputado brasileño André Janones, considerado la mente maestra y el “general” detrás de la estrategia en redes sociales y la construcción del denominado “Ejército de Lula” en Brasil, se encuentra en Buenos Aires concretando una destacada agenda política con los principales referentes del peronismo.
Tras encabezar una reunión de trabajo con el excandidato presidencial y exministro de Economía Sergio Massa, el legislador de Brasil completó su itinerario con un encuentro directo con la dos veces presidenta Cristina Kirchner.
De las redes brasileñas a la estrategia opositora argentina
Janones arribó al país acompañado por un equipo de asesores de campaña brasileños con el objetivo de intercambiar experiencias sobre combate a la desinformación en entornos digitales, la organización de redes militantes y la articulación de frentes políticos amplios.
En primer turno, el estratega mantuvo un extenso cónclave con Sergio Massa, donde repasaron la remontada electoral del Partido de los Trabajadores (PT) en la segunda vuelta brasileña y abordaron la necesidad de desarrollar nuevas plataformas comunicacionales de cara a la reorganización de la oposición frente al gobierno de Javier Milei. En el marco de este intercambio, Janones también impulsó iniciativas como el “Ejército del Peronismo”, buscando replicar las herramientas digitales activadas en su país.
El encuentro con Cristina Kirchner
Finalizada la reunión con Massa, la comitiva encabezada por el diputado brasileño se trasladó hacia el departamento de Cristina Kirchner en la calle San José.
Durante el diálogo de dos horas, repasaron la coyuntura regional, los desafíos metodológicos en materia de redes sociales para captar a los sectores juveniles y la contención de discursos de extrema derecha en América Latina.
La visita de Janones marca un claro paso en la búsqueda de fortalecer la articulación de la centroizquierda regional, sumando insumos metodológicos de comunicación masiva en la construcción del escenario político.
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