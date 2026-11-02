Tras reunirse con Sergio Massa, el estratega de la campaña de Lula da Silva visitó a Cristina Kirchner

Durante el diálogo de dos horas, repasaron la coyuntura regional, los desafíos metodológicos en materia de redes sociales para captar a los sectores juveniles y la contención de discursos de extrema derecha en América Latina.

La visita de Janones marca un claro paso en la búsqueda de fortalecer la articulación de la centroizquierda regional, sumando insumos metodológicos de comunicación masiva en la construcción del escenario político.