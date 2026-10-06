Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 6 de octubre

Miércoles (vuelven las tormentas): La inestabilidad se hará presente con fuerza. El cielo estará mayormente nublado en la madrugada, totalmente nublado desde la mañana, y el SMN anticipa probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y los 18°C de máxima.

Jueves: Las condiciones se mantendrán con nubosidad constante a lo largo de toda la jornada, sin precipitaciones a la vista. Las temperaturas rondarán entre los 14°C de mínima y los 19°C de máxima.

Viernes: El cierre de la semana hábil mantendrá un perfil similar, con el cielo cubierto de nubes y una amplitud térmica acotada, registrando una mínima de 14°C y una máxima de 18°C.

Sábado: El fin de semana arrancará con inestabilidad, ya que se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y la noche con cielo mayormente nublado. Los registros térmicos se ubicarán entre los 13°C y los 18°C.