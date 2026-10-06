Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 6 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables en el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita el inicio de una nueva semana con condiciones del clima que se mantendrán estables durante las primeras horas, pero que sufrirán un marcado desmejoramiento hacia mitad de semana con el retorno de las precipitaciones.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el martes, el día comienza con cielo algo nublado en la madrugada y pasará a estar mayormente nublado durante el resto de la jornada. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 13°C de mínima y los 21°C de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Miércoles (vuelven las tormentas): La inestabilidad se hará presente con fuerza. El cielo estará mayormente nublado en la madrugada, totalmente nublado desde la mañana, y el SMN anticipa probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y los 18°C de máxima.
Jueves: Las condiciones se mantendrán con nubosidad constante a lo largo de toda la jornada, sin precipitaciones a la vista. Las temperaturas rondarán entre los 14°C de mínima y los 19°C de máxima.
Viernes: El cierre de la semana hábil mantendrá un perfil similar, con el cielo cubierto de nubes y una amplitud térmica acotada, registrando una mínima de 14°C y una máxima de 18°C.
Sábado: El fin de semana arrancará con inestabilidad, ya que se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y la noche con cielo mayormente nublado. Los registros térmicos se ubicarán entre los 13°C y los 18°C.
Domingo: El clima se stabilizará parcialmente con cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, volviéndose mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, entre los 14°C de mínima y los 19°C de máxima.
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