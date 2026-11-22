"¿Cómo se llama? No vengan a La Crostita porque este tipo es un antipático. Ya está, listo. Vamos por acá. Hay que avisar al dueño que no contrate gente como este, obviamente. Avisar al dueño que no contrate gente antipática como este porque no funciona. Decírselo al dueño. Estamos en vivo con La Nación. Decirle que gente así no la contrate. Mejor contrate gente grande que va a trabajar mejor. Muy bien", sentenció el cronista.

El recorte televisivo se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde miles de usuarios repudiaron el destrato del periodista hacia el trabajador en plena transmisión en vivo y respaldaron la actitud respetuosa del empleado del foodtruck.