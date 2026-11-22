"Un bobo importante": Robertito Funes Ugarte maltrató a un joven trabajador en Palermo y pidió que lo echen
El periodista se enfureció en vivo en LN+ con el empleado de un foodtruck de Palermo porque le pidió "un momento" y exigió que lo despidan.
El periodista Robertito Funes Ugarte quedó en el centro de la polémica tras protagonizar un tenso e insólito episodio durante un móvil en vivo para la señal LN+ en el barrio porteño de Palermo, que no tardó en generar revuelo y muchas críticas en las redes sociales.
El cronista reaccionó con furia contra un joven empleado de un foodtruck luego de que el trabajador, que se encontraba atendiendo en ese momento, le pidiera amablemente darle "un momento, por favor" antes de responderle al aire.
Lejos de comprender que el empleado estaba en plena tarea laboral, Funes Ugarte comenzó a descalificarlo frente a cámara con duros comentarios sobre su actitud.
"Bueno, está bien, no le hagamos nada, pobre. La simpatía no la tiene, pobrecito, dejémoslo. Un bobo importante, un bobo importante", lanzó el movilero mientras se retiraba de la ventanilla de atención.
El escrache al aire de Robertito Funes Ugarte y su pedido al dueño del foodtruck
La secuencia escaló aún más cuando Robertito Funes Ugarte decidió buscar a la encargada del puesto gastronómico —llamado La Crostita— para quejarse formalmente del joven, llamar a boicotear el comercio y exigir que no contraten más gente joven.
"¿Cómo se llama? No vengan a La Crostita porque este tipo es un antipático. Ya está, listo. Vamos por acá. Hay que avisar al dueño que no contrate gente como este, obviamente. Avisar al dueño que no contrate gente antipática como este porque no funciona. Decírselo al dueño. Estamos en vivo con La Nación. Decirle que gente así no la contrate. Mejor contrate gente grande que va a trabajar mejor. Muy bien", sentenció el cronista.
El recorte televisivo se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde miles de usuarios repudiaron el destrato del periodista hacia el trabajador en plena transmisión en vivo y respaldaron la actitud respetuosa del empleado del foodtruck.
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