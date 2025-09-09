Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 9 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional espera una jornada con buenas condiciones del clima, junto a temperaturas agradables.
La nueva semana continúa con buen clima y temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que el frío parece en retirada a la espera de la primavera, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo anticipa una semana con buenas condiciones del clima, sin lluvias a la vista. Se mantendría el tiempo agradable.
De esta manera, el SMN informó que el martes tendrá cielo algo nublado por la mañana, despejado en la tarde y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 y 22 grados.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El miércoles se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado desde la tarde, junto a temperaturas que rondarán entre una mínima de 9 y una máxima de 23.
Se mantendrían estas condiciones primaverales el jueves, con cielo despejado y temperaturas de entre 7 y 23 grados; mientras que el viernes tendría cielo parcialmente nublado, con un leve descenso térmico: las marcas serían de 8 para la mínima y 19 para la máxima.
