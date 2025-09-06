Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de septiembre
Si bien será una fresca jornada, este domingo será el inicio del fin de los días fríos en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Los detalles.
Para los porteños, este domingo será uno igual a cualquier otro. Sin embargo, para los bonaerenses es una jornada electoral, por lo que conocer el clima para asistir a votar se vuelve sumamente relevante. De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una mañana dominical muy fría, con 6 grados de temperatura mínima, mientras que la máxima ascendería a 16.
El día iniciará con cielo despejado a algo nublado y, con el correr de las horas, se irá nublando. El viento soplará predominantemente desde el Noreste y no se esperan precipitaciones. Cabe señalar que este domingo será la antesala de una semana con un notorio mejoramiento en las condiciones climáticas.
Pronóstico extendido para el AMBA
El lunes será diferente al frío domingo: el termómetro oscilará entre los 10 y 18 grados, asegurando una jornada mucho más agradable que las vividas en el fin de semana. Si bien el cielo permanecerá nublado, no esperan lluvias ni tormentas. El viento, por su parte, provendrá desde diferentes sectores: Noreste por la madrugada, Este durante la mañana, y desde el Sur hacia la noche.
En tanto, el martes habrá una notoria suba de la temperatura máxima, que podría ubicarse en 21 grados, con un piso de 9. Con un cielo de parcial a algo nublado, el viento soplará del Sudoeste, en una jornada donde tampoco se prevén precipitaciones.
Tras el frío polar suben las temperaturas en Buenos Aires: se viene el calor y máximas de casi 30 grados
Luego de varios días con temperaturas muy bajas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con lluvias incluidas, subirán fuerte las marcas térmicas, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y habrá jornadas con mucho calor.
A partir de este domingo 7 de septiembre, de a poco, subirán las marcas térmicas, con días que se ubicarán cerca de los 30 grados. No obstante, el calor llegará en la segunda quincena de septiembre, cerca de la primavera, con días con temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que estarán rondando los 30 grados, dando por finalizado el invierno para adentrarse en la nueva temporada.
