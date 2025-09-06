Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de septiembre

algo nublado ciudad.jpg

Una tendencia ascendente que continuará durante el martes 9, cuando la máxima llegará a unos casi primaverales de 21°. Las nubes seguirán reinando en el firmamento porteño, sin previsión de lluvias y con algunos lapsos soleados.

Para el miércoles 10 de septiembre se espera mucha nubosidad, pero sin previsión de precipitaciones, y aire soplando suavemente desde el Norte luego rotando desde el Noreste; la máxima alcanzará unos agradables 22°.

Y el jueves siguiente el viento comenzará a soplar con más fuerza sobre la Ciudad y el conurbano bonaerense desde el Este luego rotando desde el Sur, con ráfagas de hasta 50 kilómetros horarios.

Ello hará que comiencen a descender las temperaturas: la mínima estará en 11° y la máxima en 18°. Además, aumentará la nubosidad y las probabilidades de lluvias comenzarán a hacerse presentes en la zona.