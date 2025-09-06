Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de septiembre
Se viene un fin de semana bastante agradable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, aunque con algo de frío mañanero. Todos los detalles.
Mañanas frescas tirando a frías y tardes templadas con bastante Sol es lo que se espera para las próximas jornadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); es decir, un fin de semana con buen tiempo típico de esta transición entre el invierno y la primavera.
En concreto, para la mañana de este sábado se pronostican temperaturas mínimas de 5° y máximas que alcanzarán paulatinamente los 16°. El cielo, en tanto, estará totalmente despejado, con aire soplando suavemente desde el Norte.
La mínima sufrirá un leve aumento hacia el domingo, alcanzado los 7°, todavía con cielo despejado durante la madrugada y hasta el mediodía. Para la tarde se prevé que el viento desde el Noreste traiga consigo alguna nubosidad y todavía la máxima estabilizada en 16°.
Con aire ingresando a la región más poblada del país desde direcciones variables, las nubes se abundarán desde el lunes próximo, previéndose alguna remota posibilidad de precipitaciones, solo en el 10%. En cuanto a los registros térmicos, comenzarán a ascender para ubicarse entre los 10° y los 18°.
Una tendencia ascendente que continuará durante el martes 9, cuando la máxima llegará a unos casi primaverales de 21°. Las nubes seguirán reinando en el firmamento porteño, sin previsión de lluvias y con algunos lapsos soleados.
Para el miércoles 10 de septiembre se espera mucha nubosidad, pero sin previsión de precipitaciones, y aire soplando suavemente desde el Norte luego rotando desde el Noreste; la máxima alcanzará unos agradables 22°.
Y el jueves siguiente el viento comenzará a soplar con más fuerza sobre la Ciudad y el conurbano bonaerense desde el Este luego rotando desde el Sur, con ráfagas de hasta 50 kilómetros horarios.
Ello hará que comiencen a descender las temperaturas: la mínima estará en 11° y la máxima en 18°. Además, aumentará la nubosidad y las probabilidades de lluvias comenzarán a hacerse presentes en la zona.
