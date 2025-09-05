Cómo estará el clima en la provincia de Buenos Aires a la hora de las elecciones de este domingo
Las condiciones mejoraron de manera significativa y todo apunta a un fin de semana con buen tiempo.
El domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones en la provincia de Buenos Aires y el clima se presentará con condiciones meteorológicas estables, sin lluvias, y un repunte en las temperaturas tras las heladas del fin de semana.
Después del intenso temporal que afectó gran parte del centro y norte provincial en los últimos días, las condiciones mejoraron de manera significativa y todo apunta a un fin de semana mayormente soleado y con circulación del viento norte. Este factor será clave para favorecer un aumento progresivo en las marcas térmicas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, este fin de semana tendrá mañanas muy frías, con heladas generalizadas en gran parte del territorio bonaerense. Sin embargo, el panorama cambia a partir del domingo, cuando la rotación del viento al norte ayudará a que las temperaturas comiencen a recuperarse, aunque de manera gradual y con diferencias según la región.
El día de votación transcurrirá sin precipitaciones en ninguna zona de la provincia. Esta situación permitirá un desarrollo tranquilo de la jornada electoral, con cielos mayormente despejados, temperaturas en ascenso y amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.
El inicio de la jornada electoral con heladas en el sudeste bonaerense
Si bien el domingo marcará una mejora en las temperaturas respecto a días anteriores, algunas zonas de la provincia todavía registrarán valores muy bajos al amanecer. El sudoeste bonaerense, particularmente localidades como Sierra de la Ventana, tendrá mínimas cercanas a 0 °C, con posibilidad de heladas fuertes.
Según el sitio Meteored, en ciudades del sur provincial como Azul, Tandil, Olavarría, las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 °C y 2 °C, lo que también puede generar la presencia de heladas matinales. Estas condiciones contrastarán con otras regiones del norte bonaerense, donde los registros serán algo más elevados.
En líneas generales, el resto de la provincia presentará temperaturas mínimas entre 5 °C y 7 °C, reflejando un leve ascenso térmico que se consolidará a lo largo del día.
Hacia el inicio de la próxima semana, el lunes tendrá un leve repunte, con temperaturas que irán de 10°C a 18°C, aunque con nubosidad presente. El martes y el miércoles, en cambio, mostrarán un cambio más notorio, con máximas que superarán los 20°C y cielo mayormente soleado, lo que marcará un respiro tras varios días de frío intenso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario