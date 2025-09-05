Cómo estará el clima en la provincia de Buenos Aires a la hora de las elecciones de este domingo

Si bien el domingo marcará una mejora en las temperaturas respecto a días anteriores, algunas zonas de la provincia todavía registrarán valores muy bajos al amanecer. El sudoeste bonaerense, particularmente localidades como Sierra de la Ventana, tendrá mínimas cercanas a 0 °C, con posibilidad de heladas fuertes.

Según el sitio Meteored, en ciudades del sur provincial como Azul, Tandil, Olavarría, las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 °C y 2 °C, lo que también puede generar la presencia de heladas matinales. Estas condiciones contrastarán con otras regiones del norte bonaerense, donde los registros serán algo más elevados.

En líneas generales, el resto de la provincia presentará temperaturas mínimas entre 5 °C y 7 °C, reflejando un leve ascenso térmico que se consolidará a lo largo del día.

Hacia el inicio de la próxima semana, el lunes tendrá un leve repunte, con temperaturas que irán de 10°C a 18°C, aunque con nubosidad presente. El martes y el miércoles, en cambio, mostrarán un cambio más notorio, con máximas que superarán los 20°C y cielo mayormente soleado, lo que marcará un respiro tras varios días de frío intenso.