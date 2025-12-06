Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 6 de diciembre
Se espera que para las próximas horas continúe el calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero el tiempo irá desmejorando hacia la noche.
Falta poco más de dos semanas para que inicie el estío en el hemisferio sur, que en nuestro país se anticipa con temperaturas extremas, pero la canícula comenzó a sentirse esta semana, cuando las máximas alcanzaron en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores registros superiores a los 33°.
Y al menos para las próximas horas no se prevé que el calor mengüe en demasía, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este sábado temperaturas de entre 21° y 30°, con mucha humedad.
Eso sí: el cielo irá de parcialmente nublado a mayormente nublado con el transcurrir de las horas y, debido al cambio en la dirección del viento que desde la tarde ingresará a la capital argentina y al conurbano bonaerense desde el Este con ráfagas de hasta 50 kilómetros horarios, el tiempo irá desmejorando.
Así las cosas, para la tarde-noche de esta jornada se pronostican algunas tormentas aisladas, lo que podrá complicar los planes de actividades al aire libre para porteños y bonaerenses. Pero nada de qué preocuparse demasiado.
Para el domingo, en tanto, se espera que el cielo permanezca mayormente nublado pero sin precipitaciones a la vista. En cuanto a los registros térmicos, bajarán un poco, para ubicarse entre 18° por la mañana y 27° por la tarde dominguera.
El lunes, especialmente hacia la noche, volverían las lluvias aisladas mientras la temperatura continuará en su ciclo de descenso paulatino, esperándose registros entre los 18° y los 26°. Y el martes se registrará la máxima “mínima” de la semana que viene, que alcanzará los 25°.
Desde el miércoles 10 de diciembre y al menos hasta el final de la semana hábil, se prevé que el cielo porteño continúa algo encapotado pero sin previsión de precipitaciones, comenzando un ciclo de nuevo ascenso de las temperaturas, que cuyas máximas volverán a ubicarse en torno a los 30°.
