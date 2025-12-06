Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 6 de diciembre

image

El lunes, especialmente hacia la noche, volverían las lluvias aisladas mientras la temperatura continuará en su ciclo de descenso paulatino, esperándose registros entre los 18° y los 26°. Y el martes se registrará la máxima “mínima” de la semana que viene, que alcanzará los 25°.

Desde el miércoles 10 de diciembre y al menos hasta el final de la semana hábil, se prevé que el cielo porteño continúa algo encapotado pero sin previsión de precipitaciones, comenzando un ciclo de nuevo ascenso de las temperaturas, que cuyas máximas volverán a ubicarse en torno a los 30°.