Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo bastante más agradable que los últimos días: desciende la máxima y llega el alivio al AMBA.
La primera semana de diciembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se caracterizó por un calor intenso y agobiante, que anticipó la llegada del verano. Las máximas se mantuvieron consistentemente altas. Por ejemplo, la jornada de este sábado alcanzó un pico de 32 grados durante el día, con condiciones que generaron una fuerte sensación térmica.
La buena noticia para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores es que el domingo trae consigo el esperado descenso de la temperatura, marcando un quiebre en la ola de calor: el termómetro oscilará entre los 18 y 27 grados, haciendo que esta jornada sea todo un alivio para porteños y bonaerenses.
En tanto, el cielo permanecerá mayormente nublado, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes del Sudeste.
Pronóstico extendido para el AMBA: cómo estará el lunes feriado
Con temperaturas similares al domingo, el 8 de diciembre también será una jornada de media estación, para disfrutar al aire libre, aunque el cielo seguirá mayormente nublado y continuarán las ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en algunos momentos de la tarde, aunque esta vez provenientes del Este.
Para el martes, llegan las lluvias: hacia la tarde/noche del arranque de la semana corta, se esperan lluvias aisladas y, nuevamente, ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, provenientes del Este y del Sudeste.
Cabe señalar que durante toda la semana el termómetro permanecerá estable, rondando los 27/28 grados de temperatura máxima y significando un alivio para los habitantes del AMBA, en la antesala de un verano que vendrá con una fuerte ola de calor, según los especialistas.
