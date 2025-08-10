Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 10 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agradable, aunque con marcado frío a la mañana y buen tiempo para toda la ciudad.
Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) continúan atravesando un fin de semana con temperaturas bajas y un clima estable, según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este domingo 10 de agosto se presenta con cielo mayormente despejado, especialmente durante la madrugada y la mañana, ideal para quienes prefieren los días soleados sin precipitaciones.
La jornada arrancará con frío, con una temperatura mínima estimada en 4 grados, que invita a salir bien abrigados para evitar el rigor matinal. A medida que avance el día, el termómetro irá en ascenso, alcanzando una máxima de 17 grados durante la tarde, brindando una temperatura agradable para las actividades al aire libre o encuentros familiares y sociales.
Sin embargo, el cielo no se mantendrá completamente despejado durante toda la jornada: el SMN anticipa que hacia la tarde y la noche el cielo se tornará parcialmente nublado, aunque sin probabilidades de lluvia, por lo que no se esperan complicaciones para los planes al aire libre o desplazamientos por la ciudad.
Este clima responde a una importante amplitud térmica, un fenómeno que se repite durante todo el fin de semana en Buenos Aires, donde la diferencia entre la temperatura más baja y la más alta del día puede superar los 10 grados. Esto significa que, aunque las mañanas sean frías, las tardes serán templadas y confortables.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La semana que comienza continuará con este patrón de amplitud térmica, con lunes y martes presentando condiciones similares: mañanas frescas y tardes templadas, con mínimas que se mantendrán entre los 4 y 7 grados, y máximas que podrán alcanzar los 19 o 20 grados, según el SMN.
Para el miércoles se espera una jornada templada con cielo parcialmente nublado, marcando una mínima de 9 grados y una máxima que podría llegar a los 18 grados, en un ambiente propicio para actividades al aire libre.
En resumen, este domingo será una buena oportunidad para disfrutar de un día con clima estable, frío en la mañana pero con temperaturas que invitan a salir después del mediodía y sin riesgo de lluvias para la región metropolitana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario