Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 17 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas en leve ascenso.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra atravesando una nueva ola de frío, pero con buenas condiciones del clima y con temperaturas que parecen ir en ascenso, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este marco, el organismo prevé un miércoles con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 5 y 13 grados.
Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo extendido
Para la continuidad de la semana, el jueves se mantiene como la fecha afianzada que tiene el organismo para el regreso de la inestabilidad y las precipitaciones. Se espera una jornada con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche; mientras que las temperaturas rondarán entre 7 grados de mínima y 13 de máxima.
El viernes retomarían las buenas condiciones del tiempo, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 8 y 14 grados.
Se mantiene la estabilidad durante el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 6 y 15 para el sábado y 8 y 15 para el domingo.
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