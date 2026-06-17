Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 17 de junio

El viernes retomarían las buenas condiciones del tiempo, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 8 y 14 grados.

Se mantiene la estabilidad durante el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 6 y 15 para el sábado y 8 y 15 para el domingo.