Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 19 de agosto

Jueves 20 de agosto: El cielo se presentará nublado durante la mañana, mejorando hacia la tarde y noche con nubosidad parcial. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 6 °C de mínima y los 17 °C de máxima, siendo el día más templado de la semana.

Viernes 21 de agosto: Se prevé el retorno de un ambiente más frío con nubosidad parcial durante toda la jornada. La temperatura descenderá para registrar valores entre los 5 °C y los 12 °C.

Sábado 22 de agosto: El fin de semana arrancará con mañanas frías. El cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, y pasará a estar algo nublado hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas se moverán entre los 3 °C y los 12 °C.