Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 19 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas con mañanas frescas, nubosidad variable y temperaturas que oscilarán entre los 3 °C y los 17 °C en el AMBA.
El panorama meteorológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una semana marcada por el descenso de temperatura y la estabilidad en las marcas térmicas, y promete una seguidilla de jornadas con buen clima pero mucho frío, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se prevé un miércoles 19 de agosto con neblinas durante la madrugada y la mañana, dando paso a un cielo parcialmente nublado para el resto del día. Se espera una temperatura mínima de 4 °C y una máxima de 15 °C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Jueves 20 de agosto: El cielo se presentará nublado durante la mañana, mejorando hacia la tarde y noche con nubosidad parcial. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 6 °C de mínima y los 17 °C de máxima, siendo el día más templado de la semana.
Viernes 21 de agosto: Se prevé el retorno de un ambiente más frío con nubosidad parcial durante toda la jornada. La temperatura descenderá para registrar valores entre los 5 °C y los 12 °C.
Sábado 22 de agosto: El fin de semana arrancará con mañanas frías. El cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, y pasará a estar algo nublado hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas se moverán entre los 3 °C y los 12 °C.
Domingo 23 de agosto: Las condiciones se mantendrán estables con nubosidad parcial a lo largo de todo el día. El termómetro marcará una mínima de 3 °C y una máxima de 13 °C.
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