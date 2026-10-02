Brasil elige presidente: qué dicen las últimas encuestas de cara a las elecciones del domingo

Muy por atrás quedan otros candidatos presidenciales como Augusto Cury (Adelante), que alcanza un 4%, o Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático) y Renan Santos (Misión) con un 3% de intención de voto.

Datafolha entrevistó a 2.506 personas de 16 años o más entre los días 28 y 30 de septiembre, en 152 municipios, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

La encuesta muestra además que el 78% de los electores afirma tener totalmente decidido su voto presidencial, mientras 19% todavía podría cambiarlo. Entre los votantes de Lula, el 88% se declara decidido y entre los del senador Bolsonaro el porcentaje alcanza el 85%.

Flávio Bolsonaro (PL) junto a Javier Milei.

Por su parte, para la encuestadora AtlasIntel, que relevó opiniones de 5.005 personas entre el 23 y el 28 de septiembre, la proyección para este domingo es de 45,3% de apoyo electoral para Lula y de 42,2% para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La misma encuestadora prevé que en el balotaje la situación se emparejaría significativamente ente los principales contendientes: Bolsonaro recibiría el 47,7% del apoyo electoral frente al 47,6% de Lula. En esta instancia, la mínima diferencia alcanza para consagrar al presidente brasileño.