Brasil elige presidente: qué dicen las últimas encuestas de cara a las elecciones del domingo
El actual presidente ganaría en primera vuelta, pero no superaría el 50% de los votos, con lo cual es probable que vaya a un balotaje contra Flávio Bolsonaro.
En medio de un clima de expectativa y tensión política, más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar el domingo en la primera vuelta de unos comicios generales en los que se elegirá presidente de Brasil, legisladores nacionales y los gobiernos estaduales.
En un proceso organizado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), la jornada será clave para definir el rumbo del país en un contexto marcado por debates sobre economía, seguridad y políticas sociales, y un electorado dividido pero que, según las últimas encuestas, tienen al actual presidente Luiz Inácio Lula Da Silva levemente por encima de su principal rival, Flávio Bolsonaro.
Vale recordar que, si ningún candidato presidencial supera el 50% de los votos válidos, lo que parece ser el escenario más probable, el sistema prevé una segunda vuelta el 25 de octubre, instancia habitual en las últimas elecciones brasileñas.
Qué dicen las últimas encuestas de cara a las elecciones en Brasil
El actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne un 45%o de la intención de los votos válidos frente al 40% del opositor Flávio Bolsonaro, según la última encuesta divulgada por el instituto demoscópico Datafolha.
En el total de las intenciones de voto, que incluye votos blancos, nulos e indecisos, Lula (Partido de los Trabajadores) obtiene un 42% y Bolsonaro (Partido Liberal) el 38%, ratificando la eventualidad de una segunda vuelta entre estos dos candidatos.
Muy por atrás quedan otros candidatos presidenciales como Augusto Cury (Adelante), que alcanza un 4%, o Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático) y Renan Santos (Misión) con un 3% de intención de voto.
Datafolha entrevistó a 2.506 personas de 16 años o más entre los días 28 y 30 de septiembre, en 152 municipios, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
La encuesta muestra además que el 78% de los electores afirma tener totalmente decidido su voto presidencial, mientras 19% todavía podría cambiarlo. Entre los votantes de Lula, el 88% se declara decidido y entre los del senador Bolsonaro el porcentaje alcanza el 85%.
Por su parte, para la encuestadora AtlasIntel, que relevó opiniones de 5.005 personas entre el 23 y el 28 de septiembre, la proyección para este domingo es de 45,3% de apoyo electoral para Lula y de 42,2% para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
La misma encuestadora prevé que en el balotaje la situación se emparejaría significativamente ente los principales contendientes: Bolsonaro recibiría el 47,7% del apoyo electoral frente al 47,6% de Lula. En esta instancia, la mínima diferencia alcanza para consagrar al presidente brasileño.
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