El fin de semana arrancó con lluvias en el AMBA: mapa en vivo de las precipitaciones

En lo que respecta al termómetro de la semana, se registrará un paulatino ascenso de las marcas térmicas, con una mínima de 7°C en horas de la mañana y una máxima que alcanzará los 20°C por la tarde. Soplarán vientos leves a moderados del sector este/noreste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h.

Un arranque de semana sin lluvias

El escenario previsto para este domingo marcará el inicio de una seguidilla de días con tiempo estable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Para el comienzo de la semana laboral se anticipan condiciones similares, con mañanas frescas, tardes templadas y nula probabilidad de precipitaciones.