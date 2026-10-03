El fin de semana arrancó con lluvias en el AMBA: mapa en vivo de las precipitaciones
Como ya anticipó el Servicio Meteorológico Nacional durante esta semana, este sábado estará pasado por agua. Los detalles del clima.
Tal como pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana comenzó con mal clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es que las precipitaciones previstas comenzaron a caer este sábado a partir de alrededor de las 8, por lo que se recomienda salir con precaución.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA este sábado 3 de octubre 2026
Desde la madrugada y hasta pasado el mediodía se registrarán tormentas y chaparrones de forma continua, alcanzando el período de mayor inestabilidad cerca del mediodía. En cuanto al registro térmico, la mínima rondará los 11°C y la máxima ascenderá hasta los 16°C, con vientos moderados del noreste de hasta 18 km/h que irán virando hacia el este sobre el final de la jornada.
Afortunadamente, las condiciones meteorológicas irán mejorando gradualmente desde las primeras horas de la tarde con el alejamiento del sistema de lluvias. Para la noche ya no se prevén precipitaciones y el cielo se mantendrá nublado, anticipando un domingo con clima más estable y un leve aumento de la temperatura.
Cómo estará el clima este domingo en el AMBA
Tras el paso del frente de inestabilidad que afectará a la región durante el sábado, el tiempo dará una tregua este domingo 4 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Se espera una jornada mucho más agradable, ideal para realizar actividades al aire libre.
De acuerdo con las estimaciones meteorológicas, la estabilidad ganará terreno desde las primeras horas de la mañana, dejando atrás las lluvias y los chaparrones. El cielo permanecerá entre algo y parcialmente nublado a lo largo de todo el día, con buena presencia de sol por la tarde.
En lo que respecta al termómetro de la semana, se registrará un paulatino ascenso de las marcas térmicas, con una mínima de 7°C en horas de la mañana y una máxima que alcanzará los 20°C por la tarde. Soplarán vientos leves a moderados del sector este/noreste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h.
Un arranque de semana sin lluvias
El escenario previsto para este domingo marcará el inicio de una seguidilla de días con tiempo estable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Para el comienzo de la semana laboral se anticipan condiciones similares, con mañanas frescas, tardes templadas y nula probabilidad de precipitaciones.
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