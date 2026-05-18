Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 18 de mayor
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana con mucho frío en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Luego de algunas jornadas inestables, la tendencia del clima para el comienzo de la semana parece estar signada por el frío intenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el clima gélido se sentirá este lunes, que en el AMBA se espera con cielo despejado y marcas térmicas de entre 4 grados de mínima y 16 de máxima. Será una de las jornadas más frías de la semana.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Al igual que el inicio de la semana, el martes se espera con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas que se estiman de entre 5 y 18 grados.
La tendencia se mantiene el miércoles en el AMBA, con cielo ligeramente nublado en las primeras horas; pasando a algo nublado desde la tarde; mientras que el termómetro rondará entre 7 y 16 grados, en una de las jornadas más templadas.
Con la retirada parcial del sol, el frío parece hacerse sentir con fuerza nuevamente el jueves. El SMN prevé una jornada con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 4 grados y una máxima que subiría hasta los 15.
Para cerrar la semana, el viernes también se anticipa con frío extremo, en una jornada que se presentaría con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 4 y 15 grados.
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