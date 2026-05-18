Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 18 de mayor

Con la retirada parcial del sol, el frío parece hacerse sentir con fuerza nuevamente el jueves. El SMN prevé una jornada con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 4 grados y una máxima que subiría hasta los 15.

Para cerrar la semana, el viernes también se anticipa con frío extremo, en una jornada que se presentaría con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 4 y 15 grados.