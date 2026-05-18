Frío extremo con temperaturas rozando los 0 grados en el AMBA: ¿qué tiene que pasar para que caiga nieve?

Cómo sigue el frío en el AMBA

La continuidad de la semana se mantendrá con la misma tendencia y el clima gélido se sentirá con mucha fueza el martes. La jornada tendría cielo despejado, pero la temperatura mínima caerá hasta 1 grado, mientras que la máxima subirá hasta los 18.

Apenas más templado, el miércoles se espera con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 6 y 15 grados.

El jueves, en tanto, se anticipa con cielo parcialmente nublado en las primeras horas; pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas que oscilarán entre 4 y 13 grados.

Para cerrar la semana, el viernes se mantendrá con frío extremo. El último día, en la previa al fin de semana largo, tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas estimadas en 3 grados de mínima y 14 de máxima.

Qué tiene que pasar para que caiga nieve en AMBA

Para que se produzca una nevada: