Frío extremo con temperaturas rozando los 0 grados en el AMBA: ¿qué tiene que pasar para que caiga nieve?
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una seguidilla de frío intenso en Buenos Aires, con un desplome térmico importante.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra atravesada por el frío extremo, con fuerte ingreso del aire polar y un abrupto descenso de las temperaturas, según el informe extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que como siempre, crece la expectativa de una excepcional caída de nieve.
Luego de algunas jornadas con inestabilidad, la semana inició con buenas condiciones del clima pero con la confirmación de que el frío llegó para quedarse, con un inicio bien invernal, en pleno otoño.
De esta manera, el lunes se presentó con cielo despejado y una mínima bajísima de apenas 2 grados en el conurbano, subiendo hasta los 16 de máxima, con una más templada sensación térmica gracias al solcito.
Cómo sigue el frío en el AMBA
La continuidad de la semana se mantendrá con la misma tendencia y el clima gélido se sentirá con mucha fueza el martes. La jornada tendría cielo despejado, pero la temperatura mínima caerá hasta 1 grado, mientras que la máxima subirá hasta los 18.
Apenas más templado, el miércoles se espera con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 6 y 15 grados.
El jueves, en tanto, se anticipa con cielo parcialmente nublado en las primeras horas; pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas que oscilarán entre 4 y 13 grados.
Para cerrar la semana, el viernes se mantendrá con frío extremo. El último día, en la previa al fin de semana largo, tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas estimadas en 3 grados de mínima y 14 de máxima.
Qué tiene que pasar para que caiga nieve en AMBA
Para que se produzca una nevada:
- Aire frío: No solo en la superficie, sino también en las capas altas de la atmósfera. La temperatura debe ser igual o inferior a 0°C en toda la columna de aire por la que desciendan las precipitaciones.
- Humedad: La presencia de vapor de agua en la atmósfera es fundamental para la formación de nubes y, posteriormente, de nieve.
- Precipitación: Es necesario que se produzcan precipitaciones en forma de nieve, lo que implica que las nubes deben encontrarse a una temperatura lo suficientemente baja como para que los cristales de hielo no se derritan antes de llegar al suelo.
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