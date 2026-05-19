Cambió el pronóstico del tiempo y una masa plúmbea de nubes sombrías traerá el ocaso en el fin de semana largo
El pronóstico del tiempo sufrió modificaciones para el fin de semana largo. Las nubes serán protagonistas y las temperaturas se mantendrán muy bajas.
Los especialistas actualizaron el pronóstico del tiempo para el próximo fin de semana largo y anticiparon jornadas marcadamente otoñales. Según los últimos reportes meteorológicos, el ingreso progresivo de densa nubosidad provocará tardes muy grises en toda la región metropolitana, adelantando visualmente el ocaso diario.
Cómo estará el clima en el fin de semana largo
El rotundo cambio en las condiciones y la falta de luz solar directa comenzará a sentirse con fuerza desde el viernes 22 de mayo, jornada en la que el termómetro marcará una mínima de 7°C y una máxima que apenas llegará a los 12°C, con el cielo mayormente cubierto. Esta masa plúmbea de nubes será la encargada de brindarle un tono lúgubre al comienzo del descanso.
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Para el sábado 23 y el domingo 24, el panorama general no presentará demasiadas mejoras. Las jornadas continuarán bastante cerradas y grises, con las marcas mínimas estancadas en los 10°C y máximas que oscilarán entre los 13°C y 15°C. A esta combinación se le sumarán fuertes ráfagas de viento circulando a velocidades de hasta 34 km/h.
Afortunadamente, para el lunes 25 de mayo se espera que las nubes sombrías comiencen a disiparse lentamente. El sol volverá a tener apariciones entre la nubosidad y la temperatura experimentará un agradable repunte, alcanzando los 18°C de máxima durante el feriado patrio.
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