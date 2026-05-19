Cambió el pronóstico del tiempo y una masa plúmbea de nubes sombrías traerá el ocaso en el fin de semana largo

image Pronóstico del tiempo anticipa nubes en el fin de semana largo

Cómo estará el clima en el fin de semana largo

El rotundo cambio en las condiciones y la falta de luz solar directa comenzará a sentirse con fuerza desde el viernes 22 de mayo, jornada en la que el termómetro marcará una mínima de 7°C y una máxima que apenas llegará a los 12°C, con el cielo mayormente cubierto. Esta masa plúmbea de nubes será la encargada de brindarle un tono lúgubre al comienzo del descanso.