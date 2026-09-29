El secretario de Discapacidad sufrió un grave accidente y permanece internado con múltiples fracturas

Al anunciar su designación, el Ministerio de Salud indicó que su gestión tendrá entre sus principales objetivos optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los mecanismos de gestión y control del organismo y garantizar una administración eficiente de los recursos.

En ese marco, el Gobierno anticipó que Di Liscia continuará con el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, con el objetivo de detectar irregularidades y revisar los beneficios que hubieran sido otorgados de manera fraudulenta. La intención es asegurar que los recursos del Estado sean destinados a quienes cumplen con los requisitos establecidos para acceder a las prestaciones.