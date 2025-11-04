Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 4 de noviembre

De esta manera, según el organismo, el martes se presenta con cielo mayormente nublado en la madrugada y con el regreso de las precipitaciones a partir de la mañana, con tormentas aisladas que pasarían a fuertes en la tarde, para cerrar la jornada con chaparrones en la noche. Las temperaturas se mantendrían algo elevadas, con marcas de entre 17 y 25 grados.