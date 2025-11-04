Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 4 de noviembre
Se espera para el AMBA una jornada signada por el mal clima y con probabilidades de lluvias y tormentas. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de un fin de semana con inestabilidad pero un inicio con buen clima y calor, el tiempo volvería a desmejorar desde este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, según el organismo, el martes se presenta con cielo mayormente nublado en la madrugada y con el regreso de las precipitaciones a partir de la mañana, con tormentas aisladas que pasarían a fuertes en la tarde, para cerrar la jornada con chaparrones en la noche. Las temperaturas se mantendrían algo elevadas, con marcas de entre 17 y 25 grados.
El SMN, además, mantenía para esta jornada un alerta meteorológico por tormentas fuertes con ocasional caída de granizo.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el miércoles retomarían las buenas condiciones, con cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde, y algo nublado en la noche. El termómetro sí empezaría a bajar, con 11 grados de mínima y 21 de máxima.
El jueves, en tanto, se anticipa con cielo nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima que treparía hasta los 19.
La inestabilidad volvería en el cierre de la semana, ya que el SMN espera un viernes con probabilidad de lluvias aisladas en la madrugada y mañana, aunque mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 14 y 19 grados.
