Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 23 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada en el AMBA marcada por las buenas condiciones del clima y el calor.
Se espera un cierre de semana con la misma tendencia de los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con buenas condiciones del clima y mucho calor, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo prevé un viernes con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 22 y 32 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El extendido del SMN no anticipa un regreso de precipitaciones para las próximas jornadas.
Para el fin de semana se esperan buenas condiciones y altas temperaturas. El SMN prevé un sábado con cielo parcialmente nublado y marcas que rondarán entre 24 grados de mínima y 34 de máxima.
Del mismo modo, el organismo nacional tiene para el domingo un pronóstico de cielo todavía parcialmente nublado, y temperaturas de entre 23 y 34 grados.
La nueva semana se espera agobiante. El SMN anticipa un lunes que tendría cielo parcialmente nublado y temperaturas que arrancarán en 26 grados de mínima, y podría trepar hasta 36.
Una tendencia clara para la continuidad de la nueva semana parece ser el calor extremo. De esta manera, el organismo nacional espera que el martes tenga cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 26 y 35 grados.
