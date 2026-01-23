Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 23 de enero

Del mismo modo, el organismo nacional tiene para el domingo un pronóstico de cielo todavía parcialmente nublado, y temperaturas de entre 23 y 34 grados.

La nueva semana se espera agobiante. El SMN anticipa un lunes que tendría cielo parcialmente nublado y temperaturas que arrancarán en 26 grados de mínima, y podría trepar hasta 36.

Una tendencia clara para la continuidad de la nueva semana parece ser el calor extremo. De esta manera, el organismo nacional espera que el martes tenga cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 26 y 35 grados.