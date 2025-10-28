Clima hoy en Buenos Aires: pronóstico del tiempo del martes 28 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con clima inestable en el AMBA, junto a las bajas temperaturas.
La nueva semana inició con clima inestable y un fuerte descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera más días con lluvias.
De acuerdo con el organismo, se mantenían las chances de lloviznas para el martes en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se esperan de entre 5 y 15 grados, sintiéndose todavía el frío.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional prevé que las precipitaciones se mantengan el miércoles en el AMBA, otra vez con chaparrones pero en la mañana, y mejorando desde la tarde con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrían bajas: entre 6 y 17 grados.
Para la continuidad de la semana en Buenos Aires y alrededores, el organismo nacional espera un jueves con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 18.
La mejora del clima comenzaría a sentirse a partir del viernes, con cielo algo nublado durante toda la jornada, y acompañado de temperaturas estimadas de 10 grados para la mínima y 21 para la máxima.
