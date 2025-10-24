Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 24 de octubre

Cuándo vuelve el frío a la Ciudad y el conurbano

frío.jpg

En plena primavera, el frío volverá el lunes a la región más poblada del país, cuando la mínima se ubicará en 12° y la máxima solo llegará a 16°, gracias al viento soplando desde el sector Sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros horarios.

El viento sureño hará que la mínima siga descendiendo hacia el martes, cuando bajará a unos casi invernales 9°, llegando a una máxima de solo 16°. El cielo porteño, mientras tanto, continuará bastante encapotado, aunque sin precipitaciones a la vista.

Y para el miércoles 29 de octubre no se pronostican demasiado cambios con respecto a la jornada anterior: viento desde el Sudeste rotando desde el Noreste y registros térmicos máximos de 16°, con leve aumento del mínimo.

Desde el jueves y al menos hasta el primer fin de semana de noviembre se espera que comience un ciclo de ascenso de las temperaturas máximas en el AMBA, más adecuadas a la estación en curso, ubicándose en el rango de los 23/24°.