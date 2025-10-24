Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 24 de octubre
Se viene un fin de semana pasado por agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con precipitaciones intensas que persistirán hasta el sábado.
Como ya se informó, rige un alerta amarillo por tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y efectivamente el viernes arranca con hasta 70 por ciento de probabilidad de lluvias, con el aire todavía ingresando desde el Norte y por tanto con temperaturas relavitamente altas.
El aire norteño soplará durante la primera parte de la jornada, rotando desde el Noroeste hacia la tarde-noche, pero no evitará que los registros térmicos sufran un bruco descenso desde los 31° del jueves hasta una máxima de 23° para este viernes.
Las precipitaciones intensas persistirán hasta la mañana del sábado, cuando el viento Sur, con ráfagas de hasta 59 kilómetros horarios, comenzará a estabilizar las condiciones climatológicas en la Ciudad y el conurbano bonaerense.
La máxima para el sábado se prevé en 21° y el cielo estará mayor a parcialmente nublado por la tarde y la noche, cuando ya no se pronostican precipitaciones con la misma intensidad de las hora previas.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo tendrá temperaturas relativamente agradables, que irán desde unos frescos 12° por la mañana hasta 23° por la tarde, con cielo parcialmente nublado.
Cuándo vuelve el frío a la Ciudad y el conurbano
En plena primavera, el frío volverá el lunes a la región más poblada del país, cuando la mínima se ubicará en 12° y la máxima solo llegará a 16°, gracias al viento soplando desde el sector Sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros horarios.
El viento sureño hará que la mínima siga descendiendo hacia el martes, cuando bajará a unos casi invernales 9°, llegando a una máxima de solo 16°. El cielo porteño, mientras tanto, continuará bastante encapotado, aunque sin precipitaciones a la vista.
Y para el miércoles 29 de octubre no se pronostican demasiado cambios con respecto a la jornada anterior: viento desde el Sudeste rotando desde el Noreste y registros térmicos máximos de 16°, con leve aumento del mínimo.
Desde el jueves y al menos hasta el primer fin de semana de noviembre se espera que comience un ciclo de ascenso de las temperaturas máximas en el AMBA, más adecuadas a la estación en curso, ubicándose en el rango de los 23/24°.
