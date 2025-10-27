Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del lunes 27 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional no descarta un inicio de semana con algunas lluvias en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Luego de un fin de semana con clima inestable, no se descarta que la semana arranque con algunas lluvias en el Área Metropolitan de Buenos Aires (AMBA), junto con un leve descenso de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, lunes se presenta en el AMBA con probabilidad de lluvias aisladas en la madrugada, pero mejorando desde la mañana con cielo nublado para el resto de la jornada. En tanto, las temperaturas se esperan de entre 8 grados de mínima y 15 de máxima.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El martes volvería a tener buenas condiciones, con cielo nublado en la madrugada y mayormente nublado durante el resto de la jornada, junto a marcas térmicas de entre 5 y 15 grados.
De acuerdo con el SMN, para el miércoles se mantendría el buen clima, con cielo mayormente nublado; junto con temperaturas de entre 6 y 17 grados.
Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; acompañado de temperaturas que rondarán entre 11 grados de mínima y 18 de máxima.
Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo algo nublado en las primeras horas del día, pasando a mayormente nublado desde la tarde. el termómetro se espera con marcas de entre 12 y 21 grados.
