Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 26 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una buena noticia para porteños y bonaerenses: saldrá el sol este domingo en la Ciudad de Buenos Aires.
La jornada electoral a nivel nacional estará marcada por agradables condiciones climáticas, pese a las lluvias y tormentas de este viernes y sábado. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que pronosticó un domingo con cielo parcialmente nublado y un termómetro oscilando entre los 12 y 22 grados.
Si bien en las primeras horas de la mañana hará frío, la máxima superará los 20 grados en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, asegurando una jornada encantadora para ejercer el deber ciudadano. El viento soplará desde el Este inicialmente, luego desde el Norte, para hacerlo desde el Noroeste hacia la tarde y finalizar el día desde el Sudeste.
Los llamativos cambios en la dirección del viento no anticipan más que un brusco cambio en las térmicas para los siguientes días.
Pronóstico extendido para el AMBA: llega el frío en el arranque de semana
Del intenso calor al frío, sin escalas: eso sucederá en el Área Metropolitana de Buenos Aires en las próximas jornadas. Tras alcanzar los 30 grados, este lunes el día comenzará con unos tímidos 10 grados y apenas alcanzaría los 15 de máxima, lo que anticipa una jornada fresca e ideal para muchos abrigos.
Además, se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes del sector Sur.
Hacia el martes, la situación empeorará: la mínima descenderá a los 8 grados, algo realmente impensado para esta altura del año, donde porteños y bonaerenses sólo desean volver a disfrutar del calor. Sin embargo, también están los amantes del frío, que tendrán días disfrutables para ellos durante la siguiente semana.
Conforme transcurran las jornadas, las temperaturas irán en aumento, aunque no se espera que superen los 23 grados.
Por ello, aquellos que adoran las altas temperaturas, deberán esperar un poco más para sentir nuevamente los calurosos 30 grados que tuvimos esta semana.
