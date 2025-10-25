Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 26 de octubre

frio calor buenos aires Frío, calor, cambio climático.

Hacia el martes, la situación empeorará: la mínima descenderá a los 8 grados, algo realmente impensado para esta altura del año, donde porteños y bonaerenses sólo desean volver a disfrutar del calor. Sin embargo, también están los amantes del frío, que tendrán días disfrutables para ellos durante la siguiente semana.

Conforme transcurran las jornadas, las temperaturas irán en aumento, aunque no se espera que superen los 23 grados.

Por ello, aquellos que adoran las altas temperaturas, deberán esperar un poco más para sentir nuevamente los calurosos 30 grados que tuvimos esta semana.