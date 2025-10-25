Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 25 de octubre
Con la misma inestabilidad que caracterizó a este viernes, la Ciudad de Buenos Aires y alrededores enfrenta un sábado lluvioso y gris. Los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un sábado de continuidad climática inestable. Tal como ocurrió el viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que seguirán las fuertes lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense durante la madrugada y la mañana de este 25 de octubre.
Si bien la tarde y la noche traerán el cese de las precipitaciones, el tiempo estará marcado por fuertes ráfagas de viento Sur de hasta 70 km/h. Este fenómeno anticipa un drástico cambio de temperatura: aunque el sábado tendrá marcas de entre 16 y 21 grados, el SMN prevé un brusco descenso de las térmicas.
De hecho, la primavera mostrará su cara más fría el lunes, cuando la temperatura máxima en el AMBA no superará los 16 grados.
Recomendaciones del SMN ante lluvias fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Pronóstico extendido para el AMBA
Para el día de los comicios nacionales, el pronóstico es favorable: el domingo se caracterizará por un buen clima, con el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima esperada de 12 grados y una máxima que subirá hasta los 23.
El lunes, en tanto, será el día más frío de la semana con una mínima que rondará los 12 grados y una máxima que no superará los 16.
