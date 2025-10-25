Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 25 de octubre

Si bien la tarde y la noche traerán el cese de las precipitaciones, el tiempo estará marcado por fuertes ráfagas de viento Sur de hasta 70 km/h. Este fenómeno anticipa un drástico cambio de temperatura: aunque el sábado tendrá marcas de entre 16 y 21 grados, el SMN prevé un brusco descenso de las térmicas.