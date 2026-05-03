Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 3 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buen clima pero mucho frío en el AMBA.
El frío regresó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se espera que se mantenga para el cierre del fin de semana largo junto con las buenas condiciones del clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo prevé un domingo que se presenta con cielo despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana y tarde y parcialmente nublado en la noche; con una mínima de 4 grados y una máxima de 18.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El frío se mantendría al menos en el inicio de la nueva semana en el AMBA, con un lunes que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 7 grados de mínima y 22 de máxima.
Para el martes se espera un leve ascenso térmico. El SMN prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 14 grados y una máxima que treparía hasta 23.
El miércoles, promediando la mitad de la semana, se concretaría el retorno del clima inestable. La jornada se anticipa con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias en la tarde y noche, junto a temperaturas de entre 15 y 22 grados.
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