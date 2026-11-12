Feriado: Axel Kicillof aprobó la Resolución 516/26 y un super fin de semana de 4 días asoma en Buenos Aires
Con la firma de Carlos Bianco, la gestión de Kicillof confirmó los feriados y asuetos de noviembre, con una sorpresa para la próxima semana.
Mediante la Resolución 516/2026, el Gobierno de Axel Kicillof oficializó el cronograma de feriados correspondientes a noviembre en provincia de Buenos Aires. La medida dispone el cese de tareas para el personal de la administración pública y las entidades bancarias, mientras que para el sector privado la adhesión tendrá carácter optativo.
Bajo este esquema, se dio a conocer además que el partido de Magdalena contará con un fin de semana extra largo en torno al 21 y 22 de noviembre.
Por qué Magdalena tendrá feriado con fin de semana extra largo de cuatro días en noviembre
La combinación entre una conmemoración histórica de carácter local y el calendario oficial de feriados nacionales permitirá que los vecinos del partido bonaerense de Magdalena disfruten de un descanso extendido de cuatro jornadas consecutivas.
El esquema abarcará desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre inclusive, configurando un fin de semana XXL para toda la comunidad del distrito.
El punto de partida de este receso será el viernes 20 de noviembre, fecha declarada como día no laborable en el municipio con motivo de su aniversario fundacional.
Esta jornada recuerda el origen institucional y poblacional de la ciudad, remontándose al 20 de noviembre de 1776 —hace exactamente 250 años—, momento en el que se constituyeron formalmente la guardia y la capilla originales que dieron nacimiento a la localidad.
A este día no laborable local se le sumarán el sábado 21 y el domingo 22, empalmando directamente con el lunes 23 de noviembre, jornada en la que rige el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional en todo el país. De esta manera, el calendario oficial les otorgará a los habitantes de Magdalena un paréntesis de cuatro días seguidos para el descanso, las actividades recreativas y el movimiento turístico en la región.
Qué dice la Resolución 516/16 que aprobó Kicillof y establece un fin de semana extra largo
La resolución 515/2026 establece: "ARTÍCULO 1º. Declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026, conforme se detalla en el Anexo Único que como IF-2026-37031625-GDEBA-SSAMMGGP forma parte integrante de la presente".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario