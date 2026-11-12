Feriado: Axel Kicillof aprobó la Resolución 516/26 y un super fin de semana de 4 días asoma en Buenos Aires

Esta jornada recuerda el origen institucional y poblacional de la ciudad, remontándose al 20 de noviembre de 1776 —hace exactamente 250 años—, momento en el que se constituyeron formalmente la guardia y la capilla originales que dieron nacimiento a la localidad.

A este día no laborable local se le sumarán el sábado 21 y el domingo 22, empalmando directamente con el lunes 23 de noviembre, jornada en la que rige el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional en todo el país. De esta manera, el calendario oficial les otorgará a los habitantes de Magdalena un paréntesis de cuatro días seguidos para el descanso, las actividades recreativas y el movimiento turístico en la región.

Qué dice la Resolución 516/16 que aprobó Kicillof y establece un fin de semana extra largo

La resolución 515/2026 establece: "ARTÍCULO 1º. Declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026, conforme se detalla en el Anexo Único que como IF-2026-37031625-GDEBA-SSAMMGGP forma parte integrante de la presente".